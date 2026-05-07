הדרמה בליכוד: ח"כ סעדה מאשר את הדיווח על נתניהו

אמש (רביעי) דווח כי ראש הממשלה נתניהו דורש עשרה שריונים בליכוד לקראת הבחירות הבאות, דבר שמעורר את כעסם של חברי המפלגה. בתגובה לכך, גורמים בסביבת נתניהו, הכחישו את הדיווחים וטענו כי נתניהו טרם מתעסק בזה.

אלא שהבוקר, חבר הכנסת משה סעדה, חשף בכאן רשת ב' כי הדיווח נכון ונתניהו אכן דורש 10 מקומות משוריינים. סעדה טען: "הוא מבקש עשרה, בסוף זה יסתיים אי שם באמצע, זה נכון וזה ראוי".

נזכיר כי אמש דווח בוואלה, כי בכיר בליכוד אמר בצהריים כי נתניהו הודיע שלא יהיו פשרות בעניין עשרת השיריונים ואנשיו אף איימו כי אם הדרישה לא תתקיים הוא ינקוט בצעד קיצוני, כולל התמודדות בראש רשימה עצמאית.

