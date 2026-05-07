פיקוד העורף בהחלטה שמעוררת כעס: "אבסורד"

ראשי רשויות בצפון זועמים על החלטת פיקוד העורף: "חיזבאללה יודע לאן הוא יורה ואנחנו לא"

פיקוד העורף השבית בימים האחרונים את מערכת "שוע"ל" (שליטה ובקרה עורף לאומי) האזרחית עבור הרשויות המקומיות וקציני המילואים ביחידות הקישור (יקל"ר). המערכת נחשבת לכלי עבודה קריטי בחירום, שכן היא מאפשרת לסנכרן בין כלל גופי ההצלה ולחזות במדויק "פוליגונים" של מיקומי נפילות צפויות, מה שמסייע בהכוונה מהירה של כוחות לאתרי פגיעה ובאיתור נפלים מסכני חיים.

על פי דיווח באתר ynet, המהלך עורר זעם חסר תקדים בקרב ראשי הרשויות המטווחות ביותר בגליל ובגולן. ההערכות הן כי נעילת המערכת וצמצום ההרשאות בוצעו בשל חשש כבד לדלף מידע וחשש שגורמים איראניים עוקבים אחר הנתונים המדויקים כדי לדייק את ירי הטילים לעבר ישראל. אלא שבשטח, הקב"טים וראשי הרשויות טוענים כי הם נותרו ללא כלי עבודה בסיסי תחת אש.

"אבסורד שחיזבאללה יודע לאן הוא יורה ואנחנו לא"

ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, שיגר מכתב מחאה חריף למפקד פיקוד העורף, האלוף שי קלפר, בו הזהיר מפני "עיוורון מבצעי" ותחושת תסכול עמוקה. בשיחה עם ynet ו"ידיעות אחרונות" אמר לנגלבן: "זה אבסורד שחיזבאללה יודע לאן הוא יורה, אז לפחות שאנחנו גם נדע ונוכל להתמודד עם האירועים".

גם בקריית שמונה, העיר שספגה את מספר המטחים הגבוה ביותר, תקפו את ההחלטה. ראש העיר אביחי שטרן מסר כי השארתם ללא המערכת משמעותה הפקרת חיים: "רוב התושבים שלנו לא ממוגנים, ועכשיו גם לא נותנים לנו את האפשרות לצאת ולחלץ אותם בשעת ירי".

ביקורת בשטח: "עושים את הפתרון הקל"

קב"טים ביישובי גבול הצפון הצטרפו לביקורת וטענו כי מדובר בניתוק חד-צדדי ללא מתן דין וחשבון. "במקום שקצין ביטחון מידע יטפל בדלף ויחזיר את המערכת תוך שלושה ימים עם נוהלי סודיות חדשים, עושים את הפתרון הקל וסוגרים לכולם", אמר אחד מהם. לדבריהם, החסימה פוגעת ישירות ביכולת להבין במהירות האם יש נפגעים באתר הנפילה ולמקד את מאמצי הסריקה.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "ההרשאות ושכבות המידע המוצגות במערכת השוע"ל האזרחי נבחנות ומתעדכנות בהתאם לצרכים המבצעיים ולשיקולי ביטחון מידע. המערכת מכילה מידע רגיש, ובמהלך המלחמה זוהו מקרים שדרשו התאמה בנהלים למניעת פגיעה בביטחון המידע. במסגרת ההתאמות בוצע מעבר לשיטת הצגה חלופית המאפשרת הנגשה מדויקת יותר של המידע הרלוונטי. נדגיש כי ההתרעות והמידע הרלוונטי לציבור מופצים בערוצים הרשמיים".