רב ממירון נעצר בחשד לביצוע עבירות מין חמורות

בתום חקירה סמויה של שוטרי המחוז הצפוני, נעצר הלילה תושב הצפון המשמש כרב במירון, הוא הועבר לחקירת המשטרה

רב בן 54 נעצר הלילה (בין רביעי לחמישי) בחשד לעבירות מין חמורות.

בהודעת המשטרה נמסר כי במהלך החודש האחרון התקבלו תלונות במשטרת ישראל אודות חשד לביצוע עבירות מין חמורות. עם קבלת התלונה, נפתחה חקירה סמויה על ידי שוטרי המחוז הצפוני, במסגרתה בוצעו מגוון פעולות חקירה לאיסוף ממצאים וראיות, אשר הובילו הלילה, למעצר החשוד.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, נעצר החשוד (54) תושב מירון, המשמש כרב באחת הקהילות במקום והועבר לחקירה בתחנת המשטרה, שם נחקר בחשדות המיוחסים לו. בהמשך ובהתאם להתפתחות החקירה וממצאיה, יובא החשוד בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו.

משטרת ישראל קוראת לכל מי שנפגע או מחזיק במידע רלוונטי מתבקש לפנות ולהגיש תלונה בתחנת המשטרה הקרובה או באמצעות מוקד 100.



