בעקבות ספר של ישראל פריי: זוהר עוצר תקציב לאירועי ספרות

ספרו החדש של העיתונאי ישראל פריי, "אויב העם", עורר את זעמו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר והוא החליט לעצור מיידית את אישור התקציב לכלל אירועי הספרות. כל הפרטים

העיתונאי ישראל פריי משיק ספר חדש בתל אביב שנקרא "אויב העם", אך יש מי שמעדיף שהאירוע לא יתקיים.

מלשכתו של שר התרבות מיקי זוהר יצאה הערב הודעה (רביעי) כי האירוע הוביל להחלטתו לעצור את התקציב לאירועי הספרות. זאת לאחר שפורסם כי במרכז התרבות ענב בתל אביב ייערך השקת ספרו של העיתונאי פריי, שהביע בעבר תמיכה בפגיעה בחיילי צה״ל .

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הורה כי הוא עוצר באופן מיידי את אישור התקציב לכלל אירועי הספרות ואת קידום מודל מבחן התמיכה - "כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו מכיסם על אירוע מביש מהסוג הזה", כך נכתב בהודעה מהלשכה.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הוסיף ואמר כי: "אירוע שמהדהד תמיכה בטרור ופגיעה בחיילי צה״ל לא יקרה במשמרת שלי - בטח שלא מכספי המיסים של אזרחי ישראל".