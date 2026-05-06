בשל בחינת נשים: דרישה לעצור את כל מבחני הרבנות הראשית

בעקבות פסיקת בג"ץ המאפשרת לנשים להיבחן למבחני הסמכה לרבנות, התאגד בלוק של ארבעה רבנים ברבנות הראשית בדרישה לעצור לאלתר את כל המבחנים, כולל אלו המיועדים לגברים. הרבנים מתנים את חידוש הבחינות בהעברת חוק מפורש שיאסור על נשים לפסוק בהלכה

בלוק של ארבעה רבנים במועצת הרבנות הראשית דורש לעצור לאלתר את כל מבחני ההסמכה לרבנות, כולל אלו המיועדים לגברים כך פרסם לראשונה היום (רביעי) יואלי ברים מחדשות 13.



הדרישה מגיעה כמענה לפסיקת בג"ץ המאפשרת לנשים להיבחן במבחני ההסמכה של הרבנות. הרבנים מתנים את חידוש המבחנים בהעברת חוק שיאסור על נשים לשמש בתפקיד רבני או לפסוק הלכה.

הקבוצה שהתאגדה כוללת את הרבנים שמואל אליהו, הרב יעקב שפירא, הרב יוסף שלוש והרב שמחה וויס, המזוהים עם הזרם הדתי-לאומי. מנגד, הרבנים הראשיים סבורים כי אין סיבה להקפיא את מערך הבחינות בעת הזו, למרות האפשרות של נשים להשתתף בהן. לטענתם, יידרשו כ-7 שנים עד שסוגיית הסמכתן של נשים לרבנות תהפוך למעשית, ולכן ניתן להמשיך במתכונת הקיימת.

כתוצאה מהמחלוקת, המועצה מצויה במבוי סתום. אלפי נבחנים הממתינים למועדי המבחנים הקרובים נותרו ללא מענה רשמי, בעוד הרבנים הראשיים נדרשים להכריע בין קידום חקיקה עוקפת בג"ץ לבין הקפאת המערכת כולה.