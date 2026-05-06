עוד סקנדל בינלאומי? שוב חייל תועד מבזה פסל נוצרי בלבנון

חייל צה"ל מבזה פסל של מריה, הקדושה על פי הנצרות.

חייל צה"ל מבזה פסל של מריה, הקדושה על פי הנצרות. צילום: ללא קרדיט

תקרית בינלאומית חדשה בלבנון, לאחר התיעוד של חייל צה"ל פוגע בפסל של ישו במכות פטיש בדרום המדינה, תמונה חדשה של חייל צה"ל מכניס סיגריה לפסלה של מריה הקדושה, לפי נצרות, מעורר זעם חדש בזירה הבינלאומית

אחרי שצה"ל ומדינת ישראל כבר נאלצו להתמודד עם ההשלכות הבינלאומיות הלא מבוטלות, בעקבות תיעודו של חייל צה"ל מכה פסל של ישו במכות פטיש בכפר בדרום לבנון, כעת מתפשטת סערה חדשה לאחר שתמונה נוספת של לוחם צה"ל מבזה סמל נוצרי הועלתה לרשתות.

על פי הטענות, התמונה הועלתה מוקדם יותר לרשתות החברתיות בחשבונות ישראלים, ומתפשטת כעת ברשתות הבינלאומיות כאש בשדה קוצים. בתיעוד נראה חייל מכניס סיגריה לפי הפסל של מריה הקדושה, במה שרבים בעולם מתארים כביזוי חמור של אייקון דתי מרכזי.

על פי האמונה הנוצרית, מריה הקדושה היא אימו הבתולה של ישו, ונחשבת לאחת מהדמויות המשמעותיות ביותר בפולחן הדת הנוצרי, כאשר נשים רבות נושאות את תפילותיהן אליה.

בצה"ל פועלים כעת במרץ בעקבות המקרה, ולאח הסערה שהתקרית הקודמת גרמה. גורמי צבא בכירים מסרו כי החייל המצולם אותר והודיעו: "אירוע חמור שיתוחקר, יינקטו צעדים"