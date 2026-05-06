"אני בעוד 15 שנה": חני נחמיאס פגשה כפילה שלה בטיול בגרמניה

חני נחמיאס יצאה לטיול בפרנקפורט - ולא האמינה כשראתה מול העיניים שלה אישה שנראית בדיוק כמוה. הכפילה סיפרה שאנשים עוצרים אותה ברחוב, מבקשים תמונות ובטוחים במשך שנים שהיא חני נחמיאס

במהלך טיול בפרנקפורט, השחקנית חני נחמיאס נתקלה במקרה הכי לא צפוי: אישה שנראית בדיוק כמוה. השתיים עצרו לשיחה משעשעת - ואז התברר שזה ממש לא הפעם הראשונה שאנשים מתבלבלים.

הכפילה, עדנה ויסמן, סיפרה לחני שבמשך שנים אנשים בטוחים שהיא השחקנית המוכרת. "כל פעם אומרים לי שאני מזכירה את חני נחמיאס", סיפרה. "בשוק, בחדר כושר, ברחוב - אנשים ניגשים אליי ומבקשים תמונה כי הם בטוחים שאני חני נחמיאס".

"ראיתי אותך ואמרתי - זאת אני בעוד כמה שנים"

גם חני עצמה לא נשארה אדישה לדמיון המטורף בין השתיים. במהלך הסרטון המשעשע שהעלו יחד, היא צחקה ואמרה: "ראיתי אותך בפעם הראשונה ואמרתי - וואלה, אני רואה שזה אני בעוד כמה שנים".

עדנה זרמה עם הבדיחה והשיבה: "15 שנה יותר" בעוד השתיים ממשיכות להשוות ביניהן ולחפש את ההבדלים.

אפילו הנכדה כבר הסתבכה

השיא הגיע כשעדנה סיפרה שגם המשפחה שלה כבר נשאבה לבלבול סביב הדמיון. לדבריה, הנכדה שלה העלתה לפני שנתיים סרטון לטיקטוק - והתגובות מיד התמלאו באנשים שהיו בטוחים שמדובר בנכדה של חני נחמיאס.

בסוף המפגש השתיים כבר צחקו על כל הסיטואציה, אבל קשה להתעלם מהדמיון המפתיע שהצליח לבלבל לא מעט אנשים לאורך השנים.



