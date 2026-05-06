משרד הבריאות מעדכן על ריקול ל'עלי גפן' ממולאים

בשל הימצאות של גוף מתכתי בתוך קופסת שימורים של עלי גפן ממולאים אורז של המותר 'תומר' הוחלט לבצע ריקול על אצווה מס' SGL226 בלבד מהמוצר הכשר לפסח

ריקול לעלי גפן ממולאים. משרד הבריאות מעדכן כי בבדיקה שנערכה בעקבות תלונת צרכן בודד, ע"י שירות המזון לשכת הבריאות המחוזית אשקלון, נמצא גוף זר מתכתי בתוך קופסה בודדת של עלי גפן 400 גרם במותג "תומר" כשל"פ.

משרד הבריאות עדכן כי למען הזהירות ובטחון הציבור הוחלט לבצע ריקול על אצווה מס' SGL226 בלבד!

המוצר שעליו נעשה ריקול

שם המוצר: עלי גפן ממולאים באורז שם מסחרי/ מותג: תומר תכולה: 400 גרם

שם יצרן: אל ראהב, מצרים/ שם יבואן: רולינה מסחר והשקעות בע"מ / שם משווק: תומר יבוא ושיווק מוצרי מזון (1983) בע"מ

תאריך תפוגה :31/12/2027

תאריך ייצור: 01/01/2026

ברקוד: 7290019587279 אצווה SGL226





צרכנים שיש להם את המוצר מתבקשים שלא לצרוך אותו. בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות חברת תומר יבוא ושיווק מוצרי מזון (1983) בע"מ אוספת את המוצרים מדרכי השיווק.