לוחם צה"ל נפצע קשה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון

לוחם צה"ל פונה לבית החולים לאחר שנפצע באורח קשה מפגיעת כלי טיס עוין במהלך פעילות מבצעית • במקביל, שוגרו מיירטים לעבר מטרות חשודות בשמי דרום לבנון • בצה"ל בודקים את תוצאות היירוטים; לא הופעלו התרעות במרחב

לוחם צה"ל נפצע באורח קשה מוקדם יותר היום (ד'), כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במהלך פעילות כוחותינו בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו כבר עודכנה בפרטי המקרה, זאת בזמן שבגזרה נמשכת פעילות מבצעית עצימה מול איומי המל"טים והרקטות של האויב.

בנוסף לפציעת הלוחם, דובר צה"ל עדכן על מספר אירועים נוספים שהתרחשו זמן קצר לאחר מכן במרחב שבו פועלים הכוחות. במהלך תקריות אלו, שוגרו מיירטים לעבר רקטות ומטרות אוויריות חשודות שזוהו בשמי דרום לבנון.



בצה"ל בודקים כעת את תוצאות היירוטים, אולם הובהר כי באירועים הללו לא היו נפגעים נוספים לכוחותינו. כמו כן, צוין כי על פי המדיניות המבצעית הנהוגה באזור הפעילות, לא הופעלו התרעות במרחב המדובר.