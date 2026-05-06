בעקבות ההתקדמות במגעים: מחיר הנפט צונח בחדות

בעקבות הדיווחים העקביים על התקדמות משמעותית במגעים בין ארצות הברית ואיראן, והאפשרות שתוסכם מסגרת לסיום המלחמה, מחירי הנפט העולמיים צונחים

יאיר אמר
י"ט אייר התשפ"ו
טראמפ דיבר, הנפט צנח

לאחר שהנשיא טראמפ הודיע במפתיע על קיפול מבצע חופש הניווט במפרץ הפרסי, בנוסף לדיווחים הגוברים על הצעה אמריקאית והתקדמות במגעים לקראת עסקה אפשרית, השוק הגלובלי מגיב באופטימיות, ומחיר האנרגיה העולמי צונח במהירות.

שוק האנרגיה העולמי ממשיך לחוות טלטלות בעקבות המלחמה עם איראן, אך הפעם השוק מגיב באופטימיות לתהליכים במזרח התיכון, מחיר הנפט העולמי צנח בכ-6 אחוזים מאז ההכרזות ההדיות מאיראן וארה"ב על התקדמות במגעים.

גם שאר מדדי האנרגיה צונחים, לפחות עד שלב זה, מחיר של חבית נפט צנח בחדות בשעות האחרונות בשישה אחוזים, מדד הנפט האסייתי צנח במעל ל-6 אחוזים, גז טבעי צנח במעל לשלושה אחוזים ושמן לחימום צנח ב-5.5 אחוזים.

