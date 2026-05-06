איראן מתפצלת: משמרות המהפכה יוצאים נגד המשטר

המשך קיום המשא ומתן בין ארצו הברית למשטר האיראני מפצל את המדינה מבפנים, בעוד משרד החוץ הודיע על המשך למידת ההצעה האמריקנית, משמרות המהפכה יצאו נגדם בחריפות והודיעו כי ההצעה 'לא עולה על הדעת'

גורמים המקורבים למשרד החוץ ושר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, המרכז את המגעים הדיפלומטיים מול ארה"ב, הודיעו כי קיבלו את ההצעה האמריקנית החדשה, וכי ילמדו אותה לעומק. גורמים דיפלומטיים נוספים הביעו אופטימיות גוברת בקשר לסיכוי להגיע עסקה, אך משמרות המהפכה דוחים את ההצעה מכל וכל.

הדיווחים על הפילוג הגובר בשורות המשטר מגיעים דווקא אחרי מה שמתארים כהתקרבות לפריצת דרך במגעים, גורם פקיסטני בעל ידע ממקור ראשון מסר לתקשורת הערבית: "ש הסכמה בין הצדדים על מרבית הנקודות בטיוטת ההסכם".

באותו זמן גורמים ממשרד החוץ האיראני הביעו פתיחות לא אופיינית להצעה ולהמשך השיחות: "אנו לומדים את ההצעה האמריקנית. נעביר את עמדתנו לפקיסטן לאחר שנסיים לבחון את ההצעה האמריקנית ונגבש תשובה".

במשמרות המהפכה לא מקבלים את ההצעה

אך במקביל, מכיוון משמרות המהפכה, הכוחות החמושים באיראן, שכבר פחות ופחות מצייתים אל ה'משטר' הרשמי, דחו את ההצעה על הסף והגדירו אותה כחסרת כל היתכנות: "ההצעה האמריקנית מכילה סעיפים בלתי מקובלים".

לאורך הימים האחרונים נרשמה עלייה ברף הסכסוך בין הצדדים, עד שהודיע טראמפ במהלך הלילה על קיפול עוד מבצע במפרץ בעקבות מה שתיאר כפריצת דרך במגעים, אך כעת יאלצו לגלות האם המשטר בכלל מוסמך לדון בפשרות ולפקוד על כוחותיו לחדול את האש.