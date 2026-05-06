הפריימריז בליכוד: הישג ענק להדר מוכתר

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לאשר "קיצור פז"ם" ליו"ר מפלגת "צעירים בוערים" לשעבר, הדר מוכתר. המהלך נועד לאפשר לה להתמודד בבחירות המקדימות על משבצת "אישה חדשה" – אותה משבצת שיועדה לנשים ללא ניסיון פרלמנטרי קודם, ובה נבחרה בזמנו חברת הכנסת טלי גוטליב.

מוכתר הצטרפה לשורות הליכוד לפני כשנה בלבד. על פי תקנון המפלגה, נדרשות שלוש שנות ותק (פז"ם) כדי להתמודד בפריימריז, ולכן היא זקוקה לאישור מיוחד ואישי מיו"ר התנועה כדי לעקוף תנאי זה. בעבר עמדה מוכתר בראשות מפלגת "צעירים בוערים", שקיבלה כ-8,000 קולות בבחירות לכנסת.

ביקורת פנימית: "קיצור פז"ם לא נועד לזה"

הדיווח על המהלך המסתמן מעורר תסיסה וביקורת חריפה מצד גורמים שונים בתוך הליכוד. לטענתם, ההליך של קיצור תקופת הוותק הוא כלי שנועד להישמר למקרים חריגים בלבד, עבור אנשים עם רקע מיוחד או כאלו שתרמו תרומה משמעותית למדינת ישראל, ולא עבור דמויות פרובוקטיביות מהרשתות החברתיות.

למרות המתיחות, בליכוד מבהירים כי בשלב זה טרם התקבלה כל החלטה רשמית בנושא. מקורבים לנתניהו מציינים כי ראש הממשלה עדיין אינו עוסק באופן פעיל בסידור הרשימה ובאישורי ההתמודדות לבחירות הבאות. נמשיך לעדכן בהתפתחויות כאן באתר סרוגים.