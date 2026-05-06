לראשונה: זכויות חיילים בודדים יוענקו גם למתנדבי שירות לאומי

תקדים במסגרת התנדבות לשירות לאומי: שר הבטחון ישראל כ"ץ חתם היום (רביעי) על הסכמה להשוואת הזכויות, בעקבות פניית השרה אורית סטרוק, השרה הממונה על השירות הלאומי-אזרחי, ולאור נתונים שהוצגו לו על ידה.

המשמעות: מאות מתנדבי ומתנדבות שירות לאומי שיסיימו השנה את שירותם, והוגדרו כ"מתנדבים בודדים", יקבלו לראשונה את מלוא הזכויות הניתנות לחיילים בודדים.

המהלך שם סוף לאפליה רבת שנים ומעניק רשת ביטחון מלאה לצעירים וצעירות שבחרו לתרום למדינה גם אם הם עושים זאת ללא עורף משפחתי.

הזכויות, הכוללות סיוע בשכר דירה, דמי רישום למבחן פסיכומטרי, שכר לימוד במכינה קדם-אקדמית, ודמי-קיום במהלך הלימוד בה, ינתנו מהקרן לחיילים משוחררים למתנדבים שהתייתמו מהוריהם, או שהוריהם מתגוררים בחו"ל.

זכאותם של מתנדבי השירות הלאומי לזכויות אלה נקבעה בחוק כבר בשנת 2017, אך הותנתה בהסכמת שר הביטחון ולמעשה נותרה ללא מימוש - עד להחלטת השר כ"ץ. מאות המתנדבים שיסיימו את שירותם השנה יהיו הראשונים ליהנות מהמהלך, שצפוי להתרחב גם בשנים הבאות.

במעמד החתימה על ההחלטה נכחו לצד שר הביטחון כ"ץ והשרה סטרוק, גם מתנדבות שירות לאומי בודדות, המשרתות בתחומי הבריאות, ההדרכה, והסייבר, וכן מנכ"ל השירות הלאומי אזרחי ראובן פינסקי וראש אגף חיילים משוחררים במשרד הביטחון, איל הנס.

שר הביטחון ישראל כ''ץ: "מדינת ישראל מחויבת לכל מי שבוחר לשרת אותה - ללא יוצא מן הכלל. ההחלטה שקיבלנו היום מתקנת עוול של שנים ומעניקה למתנדבות ולמתנדבי השירות הלאומי הבודדים את הזכויות והגב שהם ראויים להם. אני מבקש להודות לשרה אורית סטרוק על היוזמה החשובה ועל העבודה המשותפת לקידום המהלך המשמעותי הזה. אנו פועלים באופן עקבי לחזק את כלל המשרתים - מחיילי המילואים שנושאים בנטל הביטחוני הכבד, דרך משרתי הקבע שמובילים את בניין הכוח של צה"ל - וכעת גם מתנדבות ומתנדבי השירות הלאומי. זהו מסר ערכי ברור: מי שתורם למדינה - המדינה תעמוד מאחוריו. נמשיך לפעול כדי להבטיח שכלל המשרתים יקבלו את המעטפת, ההכרה והסיוע המגיעים להם".

שרת ההתיישבות והשרה הממונה על השירות הלאומי-אזרחי אורית סטרוק: ''אני מודה לשר הביטחון שנעתר לבקשתי ומתקן היום עוול רב-שנים. החלטת השר היא תעודת כבוד והוקרה לשירות הלאומי-אזרחי כולו, כמסלול הממלכתי המשמעותי ביותר לחיזוק החוסן בעורף.

למתנדבות ולמתנדבים המסורים שלנו אומר: הרווחתם את ההישג הזה ביושר, בהתמדה ובמסירות. אתם אמנם מוגדרים "בודדים", אך מדינת ישראל, אותה שרתתם באופן משמעותי כל כך, מבטיחה לכם שלא תישארו לבד. היא תלווה אתכם ותסייע לכם בדרככם כי אתם ראויים לכך''.

מנכ"ל רשות השירות הלאומי אזרחי, ראובן פינסקי: " אני מודה לשרה הממונה ולשר הביטחון על היוזמה והנחישות בהכרה במעמדן של המשרתים והמשרתות הבודדים בשירות הלאומי, הכרה המבטאת את ההערכה הלאומית למפעל השירות הלאומי אזרחי כולו"