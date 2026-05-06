צבי יחזקאלי מודה בטעות: "לקח לי זמן להבין את זה"

הפרשן לענייני ערבים של ערוץ i24NEWS, צבי יחזקאלי, התייחס בראיון ברדיו 'גלי ישראל' לאיומים של נשיא ארה"ב טראמפ מול איראן.

תחילה אמר זמרי כי טראמפ מדבר עם האיראנים בשפה שהם מכירים היטב מהמזרח התיכון. "אתה יודע מה כיף בטראמפ? שהוא מאיים על האיראנים כמו שהערבים מאיימים על ישראל. זו אותה שפה", אמר. "הרי הם היו אומרים תמיד: נמחוק את תל אביב, נשמיד את ישראל. הוא אומר להם: נמחוק את איראן, נמחוק את הצבאות, נמחוק את הכול".

לאחר מכן הבהיר יחזקאלי כי "זה מה שלקח לי הרבה זמן להבין. בהתחלה אמרתי, מה הוא נותן דד-ליין ולא עומד בו? מה, הוא אומר שהוא ימחק ולא מוחק? אתה מערבי? לא, הוא משחק אותה".

לטענת יחזקאלי, מדובר במהלך שמבלבל את האיראנים ומטריף אותם: "הוא מדבר איתם ומטריל אותם, והוא מטריף אותם", אמר. "אני חושב שקורים פה שני דברים: מצד אחד, הם לא מזהים אותו. הוא לא עולה להם במסכים. הם לא מבינים איך להתנהג בו".