פרופ' אלבשן מתפוצץ: זה רק בגלל נתניהו

פרופסור יובל אלבשן, התייחס להתנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה, ותקף: רק בגלל שהיא נלחמת בנתניהו זה ככה

פרופ' יובל אלבשן התראיין הבוקר (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל' ותקף את היועמ"שית גלי בהרב מיארה.

בדבריו הוא אמר כי "גם בתוך משרד המשפטים אני שומע קולות שלא מבינים את ההתנהלות של מיארה. זה לא קשור לעמדות - זו התנהלות שלא רואה אף אחד. היא לא מתייחסת למבקר. לא יכול להיות שהשופט בדימוס פינקלשטיין אומר בפרשת רועי כחלון 'קצרה ידי מלהושיע' - אין דבר כזה שהוא לא מקבל תשובות, ורק אחרי פרסומים בתקשורת מגיעות תגובות.

כך גם בתיקים רבים נוספים - עד שהתקשורת לא מתערבת, לא מתקבל מידע. אותו דבר לגבי הערות שופטי העליון, ששוב ושוב נוזפים ורומזים. יש שם תחושה של אולימפוס - אנחנו משוכנעים בדרכנו ואף אחד לא יסיט אותנו. אני לא מדבר על העמדות, אלא על ההתנהלות המקצועית".

עוד הוסיף אלבשן כי אף אחד מהאנשים שם, לא היה מוכן לקבל התנהלות כזו, אם היא לא היתה נאבקת בראש הממשלה נתניהו.



