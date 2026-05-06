המגיש הוותיק תחת מתקפה: "אתה טינופת, אדם דוחה"

מגיש כאן רשת ב' עורר הבוקר סערה לאחר שפתח ב"מופע שנאה", לדברי הגולשים. בכירים בציונות הדתית ופעילי ימין תקפו אותו בחריפות

שדרן הרדיו הוותיק, אריה גולן, השתלח הבוקר (רביעי) בצורה חריפה במיוחד בשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לאחר אמירתו כי הקמת ממשלה עם עבאס, גרועה יותר מה-7 באוקטובר.

בדבריו בכאן רשת ב' הוא תקף: "בוקר טוב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', יו"ר הציונות הדתית. אדוני, מכיוון שמעולם לא התראיינת ביומן הבוקר, אז אין ברירה אלא לשאול אותך שאלה אחת בדרך הזה שנותרה לנו. מר סמוטריץ', עם יד על הלב - אם יש לך איבר כזה גופך - נניח שבמקום מאות הקיבוצניקים שנטבחו בשבעה באוקטובר היו נטבחים, חס ושלום, מאות מתנחלים ביהודה ושומרון. גם אז היית מגמד את הטבח הנורא הזה למחדל טקטי? כן?".

בתגובה, עשרות תקפו את גולן. מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, יהודה ולד, תקף את אריה גולן בעקבות דבריו הבוקר נגד השר בצלאל סמוטריץ'.

"בשבעה באוקטובר קפצנו בלי לשאול אם מי שבבתים הם דתיים או חילונים, שמאל או ימין. המתנחלים והדתיים מסרו את נפשם ונפלו הרבה מאשר יחסם באוכלוסיה. השקר והעלילת הדם הזו זהו שיא של רוע ושיסוי של אדם שפל שלא צריך לקבל עוד מיקרופון לעולם".

שר התקשורת שלמה קרעי תקף: "אחרי שנה וחצי שחוקי התאגיד למיניהם שקידמנו היו תקועים, העברנו את חוק תקציב התאגיד של ח"כ בוארון לוועדת הכספים. עכשיו זה בידיו של יו"ר ועדת הכספים ח"כ מילביצקי.

מדובר בחוק קצר הממוקד בקביעת התקציב ובפיקוח על התקציב שאפשר להעביר בתוך חודש. כמו שפעלתי להגשת החוק, לקידום החוק בוועדת השרים ולהעברתו בטרומית, כך אמשיך לקדם את הליכי החקיקה ככל שהכנסת תאפשר זאת. בידינו הדבר".

העיתונאי חגי סגל הגיב "אריה גולן שבר הבוקר שיא חדש במסגרת הפקעת השידור הציבורי לטובת קידום דעותיו הפרטיות והשתלחויות פרועות בפוליטיקאים שנואי נפשו. בנאום הפתיחה הארסי של היומן נגד סמוטריץ הוא בעצם חזר על העלילה שלמתנחלים מסוימים פחות אכפת כביכול מטבח 7.10 מכיוון שנרצחו שם קיבוצניקים".

קלמן ליבסקינד, שמשדר באותה תחנה מיד אחרי גולן, כתב "השעה שבע. עוד בוקר שבו אזרחי ישראל זכאים לשאול למה הם צריכים שידורי תעמולה ציבוריים".



