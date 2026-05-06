העמותה המזוהה עם רע"מ תפורק: "שיתוף פעולה עם ארגוני טרור"

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיבל את בקשת רשמת העמותות במשרד המשפטים והורה על מתן צו פירוק ל'עמותת המעשים ההומניטאריים' ומינויו של עו"ד אביתר קרמר כמפרק העמותה.

מדובר בעמותה המזוהה עם רע״מ, שתפורק בעקבות שורת ליקויים חמורים, פעילות במדינות אויב, שיתוף פעולה עם ארגוני טרור מוכרזים ועוד.



בית המשפט קבע בהחלטתו כי העמותה חרגה ממטרותיה בהיקף משמעותי ומהותי ממה שנטען על ידי העמותה, והונחה תשתית עובדתית מספקת המבוססת על פרסומים באתר העמותה והעברות כספים למטרות זרות לאורך שנים, ובכלל זה גיוס תרומות לפעילות בתימן, צפון סוריה ואפריקה.

עוד נקבע, כי העמותה לא פעלה לקידום מטרותיה הרשומות, ורק סכום זניח הוקצה לקידום מטרות אלה (4.5% בלבד). בית משפט הוסיף וקבע כי העמותה התנהלה בחוסר שקיפות כלפי הציבור וכן כלפי בעל התפקיד, רשמת העמותות ובית המשפט. כך למשל, חוסר שליטה של העמותה על עניינים שהיו אמורים להיות תחת ניהולה ואחריותה כגון: אתר העמותה, חשבון הבנק של העמותה, תרומות שהתקבלו אצלה וכן סיום כהונתם כביכול של בעלי תפקיד קודמים בה.

בית המשפט ציין כי בעל התפקיד מצא גם אי סדרים כספיים שהם בפני עצמם עשויים להוות עילה למתן צו פירוק. עוד נקבע כי העמותה מתנהלת כיום בחדלות פירעון תזרימית ואינה יכולים לקיים את מטרותיה נוכח חסימת חשבון הבנק שלה.

עו"ד שולי אבני-שוהם, ראש רשות התאגידים במשרד המשפטים: "הליכי האכיפה המבוצעים ברשות התאגידים נועדו להבטיח שעמותות שנמצאו הפרות חמורות בהתנהלותן לרבות – אי קיום מטרות, שימוש בכספי ונכסי העמותה למטרות זרות או חלוקת רווחים אסורה והברחת נכסים לידיים פרטיות - יועברו להליכי פירוק בפיקוח בית המשפט.

פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות ונפגעי הטרור שערך את התחקירים המעמיקים והגיש את התלונה שהובילה להליך הפירוק של עמותת המעשים ההומניטריים של רע״מ, מסרו: אנו מברכים על החלטת בית המשפט ששמה סוף לפעילותה של עמותת רע״מ ששימשה זרוע למימון טרור ופעילות במדינות אויב.

התחקיר המקיף שלנו הוכיח כי העמותה הוליכה שולל את הציבור והפנתה את עיקר משאביה למטרות עוינות וטרור תוך פגיעה ישירה בביטחון ישראל. זהו ניצחון מובהק למשפחות השכולות ולמאבק שלנו נגד תומכי רוצחי ילדינו וכעת אנו מצפים מפרקליטות המדינה לפתוח בחקירה פלילית כנגד ראשי הארגון ולמצות עימם את הדין על פעילותם האקטיבית לסיוע לאויב.







