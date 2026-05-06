עמית סגל זועם: זו הבעיה העיקרית שלי איתו

שדרן הרדיו הוותיק, אריה גולן, השתלח הבוקר (רביעי) בצורה חריפה במיוחד בשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לאחר אמירתו כי הקמת ממשלה עם עבאס, גרועה יותר מה-7 באוקטובר.

בדבריו בכאן רשת ב' הוא תקף: "בוקר טוב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', יו"ר הציונות הדתית. אדוני, מכיוון שמעולם לא התראיינת ביומן הבוקר, אז אין ברירה אלא לשאול אותך שאלה אחת בדרך הזה שנותרה לנו. מר סמוטריץ', עם יד על הלב - אם יש לך איבר כזה גופך - נניח שבמקום מאות הקיבוצניקים שנטבחו בשבעה באוקטובר היו נטבחים, חס ושלום, מאות מתנחלים ביהודה ושומרון. גם אז היית מגמד את הטבח הנורא הזה למחדל טקטי? כן?".

גולן הוסיף "האמת היא שכששומעים אותך מדבר כך על טבח ישראלים, שכנראה פחות יקרים לליבך, אז אולי מצעד הבהמות האמיתי - אינו מצעד הלהט"בים - שכך כינית אותו אז כשהיית עדיין פרחח צעיר".

בתגובה, הפרשן עמית סגל תקף אותו וכתב: "הבעיה העיקרית עם דבריו של אריה גולן הבוקר אינה שנאת החינם - הבעיה שהיא לא חינם אלא על חשבוננו".



