בדרך אל העיר : המבצר בדרך לירושלים

בדרך ההולכת אל העיר, בראש הר מעוז, המתנשא 790 מ' בואכה ירושלים הקסטל שוכן הקסטל .

במאה ה-12 בנו הצלבנים בהר מבצר בשם קסטלום בלוּואר (בצרפתית: "מבצר יפה נוף"). המבצר הצלבני היה חוליה בשרשרת ביצורים שהוקמו בהרי ירושלים. לימים נבנה כאן כפר ערבי קטן, הקסטל, ששמר על השם הרומי הקדום של המקום.

הצורך להבטיח את השליטה על חלקו המזרחי של הכביש לירושלים, היה בראש סדר העדיפויות לכיבושו של ההר מידי הערבים. בקרבות הקסטל נהרגו 18 אנשי פלמ"ח ו-31 לוחמי חי"ש. עשרות נפצעו.

כיבוש הקסטל מסמל גם שינוי אסטרטגי במאבק של היישוב העברי. לא עוד ניסיונות של פריצת המצור הערבי בשיירות, אלא מעבר ליוזמה התקפית ולכיבוש שטחים כדי ליצור שליטה של כוחות עבריים בדרך לירושלים. הקסטל היה הכפר הערבי הראשון שנכבש במלחמת העצמאות.

מורשת קרב בקסטל

לפני מספר שנים, הכשירו את האתר מחדש. הוקמו עמדות הסבר ותחנות פעילות הממחישות את ערכי מורשת הקרב של הקסטל.

עמדת הפתיחה לסיור היא מתחם מקורה בפרגולה שבו ניתן לצפות בסרטון מבוא הנמשך כשלוש דקות. נקודה זו נגישה לאנשים עם מוגבלויות.

משם נעלה בשביל אל "בית המוכתר" כשבצדי השביל מוצבות תחנות הפעילות הממחישות את ערכי מורשת הקרב של הקסטל.

עצי ארז מעטרים את ראשית השביל. השביל נכנס לתעלות קשר, שנחצבו לאחר מלחמת העצמאות (ניתן לצעוד גם מחוץ לתעלות), מתוך כוונה להפוך את המקום למוצב שיגן על הדרך לירושלים מהתקפה הירדנית. באותם ימים עבר קו הפסקת האש בין ישראל לירדן ברכס שמצפון לכביש, ליד קיבוץ מעלה החמישה.

בהמשכו של השביל נגיע לבור המים העתיק. בתוך בור המים, שבדפנותיו נותרו סימני טיח וחלקים של בית בד, מוקרן מיצג הקרב – סרטון המתאר את קרב הקסטל.

בתום הצפייה במיצג עולים לתצפית אל הנקודה הגבוהה באתר. התצפית על הרי ירושלים מרהיבה. למרגלות נקודת התצפית נמצא אתר הנצחה שבו רשומים על סלע גדול שמות כל חללי הקרבות בקסטל.

מהפסגה נרד ל"מצפור פייט", המעניק נקודת מבט נוספת על הרי ירושלים.

השביל יורד אל פינת התרגעות השוכנת בצל אלון מצוי וחוזר משם לרחבת החניה.