מזל טוב: אלמנתו של אורי שני הי"ד התארסה למפקדו לשעבר

מזל טוב: מרים שני, אלמנתו של סרן אורי מרדכי שני הי"ד שנפל בקרב ב-7 באוקטובר, התארסה היום (שלישי) לאופק - שהיה מפקדו של אורי במסלול באגוז. האב השכול, יהושע שני, הודיע על האירוסין בפוסט שבו ציין את ההתרגשות מהאירוע.

"לאחר תקופה של כאב וגעגוע שאין להם מילים, זכינו לראות אור חדש נכנס לחיינו. מרים, אלמנתו של בננו האהוב, סרן אורי מרדכי שני הי״ד מתארסת היום" כתב בפייסבוק. "התפללנו לרגע הזה. קיווינו לו. ומתוך השבר הגדול צומחת שוב בנייה, תקווה וחיים".

סרן אורי מרדכי שני הי"ד צילום: דובר צה"ל

האב השכול ציין כי מדובר ב"חיבור מרגש שממשיך את הדרך, הערכים והאחווה העמוקה שהיו ביניהם. אורי שלנו חי בתוכנו בכל יום, באורו, בערכיו ובדרכו. ואנו מאמינים שגם ברגעים הללו הוא שמח איתנו, מחזק ומלווה מלמעלה".

בסיכום יהושע פנה לזוג המאורס: "מרים ואופק היקרים, אנו מחבקים אתכם באהבה גדולה, ומתפללים שתזכו לבנות יחד בית נאמן בישראל, מלא אור, שמחה וברכה. יהי רצון שנזכה כולנו לראות כיצד מתוך החושך מתגלה אור גדול, וכיצד עם ישראל ממשיך לבחור בחיים, באמונה ובנצח. בשורות טובות וישועות לכולנו. מזל טוב".