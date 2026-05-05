טיילור סוויפט שידכה צעירים דתיים מירושלים - והתוצאה מפתיעה

הם עלו לישראל אבל התאחדו סביב המוזיקה, ומי שגרמה להם לשתף פעולה היא לא אחת מאשר כוכבת הפופ הגדולה ביותר בעולם היום - הזמרת האמריקאית טיילור סוויפט. הכירו את להקת Wonderland שעושה קאברים במיוחד לסוויפטיז

לא סתם אומרים שמוזיקה יודעת לחבר בין אנשים - יש כאלה שממש מצליחים לעשות את זה. והשדכנית שעזרה לכל זה לקרות היא לא פחות מאשר כוכבת הפופ טיילור סוויפט.

בראיון ובהופעה מיוחדת באולפן "סרוגים", לקראת הופעתם מחר (רביעי) בנוקטרנו בירושלים, אירחנו את להקת Wonderland שמבטיחה לכל הסוויפטיז ערב של שירים שכל המעריצים של הכוכבת הבינלאומית אוהבים.

אולפן סרוגים

חברי הלהקה (הילה, קטיה, אוליבר, צבי, שושנה ונוח) מספרים כי הם עלו לישראל מארצות הברית, עברו להתגורר בירושלים ואהבתם המשותפת לכוכבת הפופ גרמה להם להתגבש ללהקה ששרה רק שירים של טיילור סוויפט.

להקת Wonderland

הם מספרים גם ל"סרוגים" שהתדמית היחסית נקייה שלה, גרמה להם להתחבר אליה. בעיקר מכיוון שהיא סטורי טלרית, וכמו שהעם היהודי מחזיק בסיפור לאומי וחזק, כך גם טיילור סוויפט שיודעת לכתוב ולספר את הסיפור האישי שלה בצורה מרגשת.



