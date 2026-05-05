אסף הרץ חוזר בתשובה: השיר החדש שמקרב אותו לעולם האמונה

לאחר שנים של התכנסות וחיפוש רוחני, אסף הרץ חוזר לקדמת הבמה כיוצר מוזיקלי עם סינגל בכורה מרגש: "לא קאמבק, אלא התחלה חדשה"

אסף הרץ, מי שפרץ לתודעה הציבורית כשחקן אהוב, עבר בשנים האחרונות תהליך עמוק של שינוי. הרחק מאור הזרקורים, הוא יצא למסע פנימי ורוחני שהוביל אותו לחזרה בתשובה – תהליך של דיוק עצמי שנמצא עדיין בעיצומו. כעת, השתיקה הארוכה נשברת עם שחרורו של השיר "תופס אותו", סנונית ראשונה מתוך אלבום בכורה שבדרך.

מוזיקה של חיבור ותנועה

עבור הרץ, המוזיקה מעולם לא נעלמה; היא פשוט חיכתה לרגע הנכון להפוך לבמה המרכזית. השיר החדש, שכתב והלחין בעצמו, נע על הציר שבין חומר לרוח ובין עבר להווה. הוא עוסק ברעיון של חיבור אמיתי – כזה שדורש תנועה הדדית ומשנה את האדם שנכנס אליו מן היסוד.

טל עבודי

כדי לתרגם את המסע הפנימי לשפה מוזיקלית עכשווית, רתם הרץ כוחות יצירתיים מבטיחים: דין אלבז, מהשמות הבולטים בדור המפיקים החדש וליעם חכמון, מהיוצרים המסקרנים בסצנה הישראלית. השילוב בין השלושה יצר סאונד מאוזן – מצד אחד עמוק וחשוף, ומצד שני נגיש ומחובר לזמן הזה.