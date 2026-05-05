סוף למסתורין: מ' המסתערב מוריד את המסכה - ונחשף לראשונה

אחרי שכבש את המדינה עם מסיכה וקול ענק, מתן חסן יוצא לאור ומשחרר את הלהיט "לא מפחד"

לאחר ציפייה ארוכה ומורטת עצבים, הרגע שכולם חיכו לו הגיע: מ׳ המסתערב, מי שהפך לאחת התופעות המרתקות במוזיקה הישראלית, מסיר את המסיכה. תכירו את מתן חסן.

סיפור הסינדרלה של חסן החל בביצוע ויראלי מהבסיס שסחף מדינה שלמה. מאז, הוא הספיק לכבוש את הפלייליסטים עם להיטי ענק כמו ״אני חוזר״ ו-״בני ברק או ערק״, להופיע על הבמות הגדולות בארץ ובעולם, ואפילו לפתוח את טקס הדלקת המשואות האחרון בביצוע בלתי נשכח.

בכל הזמן הזה, מתן המשיך לשרת כלוחם פעיל ביחידת המסתערבים, מה שאילץ אותו לשמור על זהותו בסוד מוחלט. כעת, לאחר שמצא את הדרך לשלב בין שירות המילואים כלוחם לבין הקריירה הבימתית, הוא משחרר את "לא מפחד" – שיר חשוף שכתב והלחין על הדרך המורכבת שעבר. בקליפ המרגש המלווה את השיר, הוא חושף את פניו לראשונה ומזמין את הקהל להכיר את האדם שמאחורי הקול.