נפתלי בנט בתגובה ראשונה לסערת סמוטריץ'

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס לאמירתו הבוקר (שלישי) של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שטען כי גרוע יותר להקים ממשלה עם מנסור עבאס מאשר טבח ה-7 באוקטובר.

בנט תקף את סמוטריץ' ואמר כי אמירתו זו מצרפת אותו לרשימה של מכחישי טבח ה-7 באוקטובר.

בנט שהקים בעבר ממשלה עם מנסור עבאס, ענה לסמוטריץ': "ב-7 באוקטובר נכרתו ראשים של ישראלים שבילו במסיבה. משפחות שלמות נשחטו במיטות שלהם. ילדים חזו במחבלים מוציאים להורג את ההורים שלהם מול העיניים. במשך שעות ארוכות נשים וגברים נאנסו באכזריות. תינוקות וקשישים בעוטף עזה נחטפו מהבית שלהם".

עוד הוא הוסיף: "אני חוזר על העובדות האלה כי נתניהו וסמוטריץ' והממשלה שלהם מנסים בכל הכוח להשכיח את הזוועות שהתרחשו במשמרת שלהם, ובאחריות מלאה שלהם ובעקבות מדיניות כושלת שלהם, שהם האחראים לה. ככל שהם כושלים יותר, ככה הם יותר מנסים להסית נגדי כדי למחות את החרפה שלהם. אבל אנחנו לא נשכח. בקרוב נשלח הביתה את כל מכחישי הטבח. אנחנו נקים וועדת חקירה ממלכתית".