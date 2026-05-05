דיווח: ארה"ב ישראל והאמירויות מתכוננים לתקיפה באיראן

מקורבים לבית הלבן מוסרים כעת כי ישראל, ארצות הברית ואיחוד האמירויות מתאמים תוכניות לתקיפה משולבת ועוצמתית נגד איראן שתתרכז בהשבתת יכולות המשטר

על פי הדיווח ברשת CNN, ארה"ב, ישראל ואיחוד האמירויות מנהלים מאז אתמול בערב שיחות תיאום קדחתניות, ורוקחים תוכנית תקיפה מאסיבית כנגד איראן.

על פי הדיווח, מאז השיגורים אל עבר האמירויות משטח איראן, מתקיימות התייעצויות משולשות בין הצדדים, ותוכניות אופרטיביות משורטטות לרגע פקודה, כאשר על פי הדיווח, מרבית התוכניות כבר עומדות מוכנות להוצאה לפועל.

אופי התקיפה המשולבת, במידה ותתרחש, צפוי להיות שונה משראינו בעבר, כאשר גל תקיפות תלת כיווני זה, צפוי להתרכז בהשבתה טוטאלית של המשטר האיראני והקרסת מנגנוני ההכנסה של משמרות המהפכה, הגל צפוי לכול פגיעה קשה בתשתיות האנרגיה, הנפט, התקשורת ותשתיות לאומיות-משטריות נוספות.



גורמים מקורבים להתייעצויות מדווחים כי קיימת תקווה שתקיפה שתשתק את המשטר לפרק זמן מסוים תפתח פתח להתקוממות אזרחית מחודשת, במיוחד במידה ומדינה מוסלמית תשתף במכת המחץ נגד המשטר.