הקאמבק של גורי אלפי: מנחה תוכנית בוקר חדשה

עשרים שנה אחרי "עסק שחור", הקומיקאי חוזר לתחנה עם "מדינה על הדרך" – חגיגת סופ"ש שתשודר מדי יום חמישי בבוקר עם אורחים, מוזיקה והרבה הומור

גלגלצ מתחדשת: עשרים שנה לאחר שהגיש לצד לירון תאני את תוכנית ההיפ-הופ המיתולוגית "עסק שחור", גורי אלפי חוזר הביתה. הפעם הוא מגיע כדי להרים לכם את מצב הרוח לקראת סוף השבוע עם תוכנית שבועית חדשה שתתפוס את משבצת הבוקר של ימי חמישי.

בכל יום חמישי בין השעות 07:00 ל-10:00, גורי אלפי יתייצב באולפן כדי לחגוג עם כל מי ששרד את השבוע. התוכנית מבטיחה להיות מסיבה של ממש, שתשלב מוזיקה מעולה עם נבחרת אורחים מתחלפת.השידור הראשון יוצא לדרך כבר ביום חמישי הקרוב. תוכלו להאזין לו בשידור חי ברדיו, באתר גלגלצ או באפליקציה.