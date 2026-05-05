גנץ משפיל את גינזבורג: עורק מסיבות כלכלית

יו"ר כחול לבן פרסם אולטימטום חריף באופן לא אופייני כנגד חבר הכנסת גינזבורג לאחר הדיווחים על כוונתו לפרוש מהמפלגה אל מפלגת בנט-לפיד, גנץ אף רמז כי גינזבורג עושה זאת משיקולים אישיים וכלכליים

נגמרו המשחקים. יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ יצא בהודעה חריפה נגד חבר מפלגתו איתן גינזבורג, קבע אולטימטום והאשים אותו בעקבות הדיווחים על כוונתו לפרוש כי הוא יוצא למהלך בעקבות שיקולים פוליטיים-אישיים בנוסף לשיקולים כלכליים.

בהודעה שפורסמה על ידי דוברות המפלגה מטעם גנץ, נמסר כך: "יו"ר כחול לבן בני גנץ זימן הבוקר (ג') את ח"כ איתן גינזבורג נוכח מידע שהגיע אליו כי הוא מנהל מגעים עם מפלגות אחרות".

בנוסף, האשימו בהודעת המפלגה כי מאמציו של גינזבורג למצוא בית פוליטי חדש נובעים מתוך: "חשש לעתידו הפוליטי והכלכלי". והודיעו כי הוצב לו אולטימטום על ידי גנץ למסור את החלטתו עד השעה 12.

מהמפלגה נמסר: ״כחול לבן היא בית לאנשים שמאמינים בדרך ונאמנים לה, גם כשהיא קשה. שמבינים שמדינת ישראל חייבת ממשלת אחדות ציונית ורחבה, שתחבר את כל חלקי העם ותצעיד את ישראל קדימה״.

טרופר לא יתפטר

בתוך כך, גנץ שוחח עם ח״כ חילי טרופר מקורבו ואחד ממייסדי המפלגה שהודיע על פרישה אתמול. השניים סיכמו כי טרופר ישאר בכנסת הנוכחית ולא יתפטר על מנת לא להעניק קול נוסף לקואליציה שתסייע לה לקדם את חוק ההשתמטות ולפגוע בחיילי צה״ל והחברה הישראלית.

טרופר ציין כי אין בכוונתו לפרוש מהסיעה וכי יעבוד עימה בתיאום בנושאים הפרלמנטריים.