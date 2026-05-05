תומר בר הוא מפקד חיל האוויר הכי קטלני בתולדות ישראל

מפקד חיל האוויר האלוף תומר בר שפורש היום מצה"ל אחרי כמעט 40 שנות שירות מתוכן 4 שנים כמח"א הוא המפקד הכי קטלני בתולדות ישראל.

תחת פיקודו של בר, תקף חיל האוויר ברצועת עזה, ביהודה ושומרון, בסוריה, בלבנון, בתימן, בעיראק ובאיראן. הוא עמד בראש המערכת שחיסלה עשרות אלפי מחבלים ואנשי טרור בתוך פחות משלוש שנים.

האלוף תומר בר במבצע שאגת הארי (דובר צה"ל)

חיל האוויר כזרוע המבצעית הארוכה של צה"ל, חיסל את מרבית הנהגת חמאס בעזה, את מרבית הנהגת חיזבאללה בלבנון, את הנהגת איראן, כולל ראשי הצבא מפקדי משמרות המהפכה ואת היכולות הצבאיות שלה. חיל האוויר השיג שליטה כל כך מוחלטת בשמי איראן, עד שאפשר היה לצוד חיילי באסיג' בודדים במחסומי רחוב. אירוע שהוא מעל כל דמיון.

בין לבין תקף חיל האוויר בתימן (2,200 קילומטר מישראל) וחיסל את רמטכ"ל החות'י ובכירים נוספים. בתוך פחות משלושה ימים, חוסלו היכולות הצבאיות של סוריה תוך השמדת צבא היבשה, חיל האוויר וחיל הים.

אפס הפלות וכמעט אפס תקלות

להישגים ההתקפיים האלה נוסף הישג שאין כמוהו בעולם - לאורך שנתיים וחצי של פעילות מבצעית אינטנסיבית כולל מאות אלפי שעות טיסה, המערך הטכני של חיל האוויר הצליח לשמור על כשירות מבצעית עם מספר אפסי של תקלות והפלות.

בעוד האמריקאים ספגו כ-5 הפלות בחודש של מבצע באיראן, בר מסיים קדנציה של 4 שנים, ב-7 זירות, בלי שאף כלי טיס מאויש הופל מאש אויב (מסוק התרסק ברצועת עזה ומספר כטמ"מים הופלו בלבנון ובאיראן).

בניית הכוח והפעלת הכוח של חיל האוויר - שאפשר להגיד עליו שהוא הטוב בעולם - נראו בכל המזרח התיכון.

ולצד זאת, שני כתמים ייזכרו בקדנציה שלו. הראשון הוא היחס הסלחני למרד הטייסים שהובילו למכתב הסרבנים הקפלניסטי. והשני הוא פעילות חיל האוויר מול מתקפת חמאס בבוקר ה-7.10. כשרואים איך חיל האוויר פוגע במדויק בחלון בית בטהרן, משתאים איפה היו הטייסים בבוקר הטבח בעוטף עזה.

ועם כל זאת, ההישגים של תומר בר כמפקד חיל האוויר הם אדירים. הוא עמד בראש החיל הכי קטלני שהיה אי פעם לישראל, ומי שהצליח לתקוף בשבע זירות כמעט במקביל.