סאגה שלא נגמרת: עדות נתניהו היום - תקוצר

ראש הממשלה נתניהו לא מסתפק הודעת השופטים על קיצור עדותו במשפט היום, ומבקש לקצר אותה עוד

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש היום (שלישי) לקצר עוד את עדותו במשפט היום, ומבקש שתתחיל בשעה 16:00 ותסתיים בשעה 18:00.

בנימוקיו הוא טען כי הבקשה הוגשה בעקבות "לו"ז ביטחוני - מדיני דחוף". הפרקליטות מצידה מסרה כי היא מסכימה שהעדות תתחיל ב-16:00 אך שתסתיים ב-19:00.

השופטים קיבלו את בקשתו של נתניהו, אך הסכימו עם הפרקליטות שהעדות תהיה 3 שעות ותסתיים ב-19:00.

נזכיר כי אמש, ראש הממשלה ביקש לבטל את עדותו היום בעקבות פגישות ביטחונית, אלא ש‏השופטים ביקשו את בקשתו באופן חלקי, לא ביטלו את הדיון והסכימו כי העדות תחל בשעה 13:30 ותגמר ב-17:00.











