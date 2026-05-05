סאגה שלא נגמרת: עדות נתניהו היום - תקוצר

ראש הממשלה נתניהו לא מסתפק הודעת השופטים על קיצור עדותו במשפט היום, ומבקש לקצר אותה עוד

חני אדרי
י"ח אייר התשפ"ו
נתניהו צילום: מרים אלסטר / פלאש90

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש היום (שלישי) לקצר עוד את עדותו במשפט היום, ומבקש שתתחיל בשעה 16:00 ותסתיים בשעה 18:00.

בנימוקיו הוא טען כי הבקשה הוגשה בעקבות "לו"ז ביטחוני - מדיני דחוף". הפרקליטות מצידה מסרה כי היא מסכימה שהעדות תתחיל ב-16:00 אך שתסתיים ב-19:00. 

השופטים קיבלו את בקשתו של נתניהו, אך הסכימו עם הפרקליטות שהעדות תהיה 3 שעות ותסתיים ב-19:00.

נזכיר כי אמש, ראש הממשלה ביקש לבטל את עדותו היום בעקבות פגישות ביטחונית, אלא ש‏השופטים ביקשו את בקשתו באופן חלקי, לא ביטלו את הדיון והסכימו כי העדות תחל בשעה 13:30 ותגמר ב-17:00.





בנימין נתניהו עדות משפט נתניהו מצב ביטחוני

