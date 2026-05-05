"צדק לימנו זלקה": הפגנה סוערת בדיון הארכת מעצר החשודים ברצח

עשרות מחו מחוץ לבית המשפט בפתח תקווה בדרישה למיצוי הדין עם 19 הנערים החשודים ברצח ימנו זלקה ז"ל. המפגינים זעקו "צדק לימנו" בעוד החשודים בדיון על המשך מעצרם





עשרות מפגינים התייצבו הבוקר(שלישי) מול בית משפט השלום בפתח תקווה, בזמן שהתקיים דיון בעניינם של החשודים במעורבות ברצח האכזרי של ימנו (בנימין) זלקה ז"ל.

הרוחות בפתח תקווה ממשיכות לסעור בעקבות הרצח המזעזע של ימנו זלקה, בן 21, שנרצח בערב יום העצמאות לאחר שביקש מחבורת נערים להפסיק להתיז "ספריי שלג" בתוך הפיצרייה בה עבד. הבוקר, עם הגעתם של חלק מהחשודים לדיון בבית משפט השלום בעיר, המתינו להם בכניסה עשרות מפגינים מצוידים בשלטים ובקריאות מחאה.





צילום: לירן וינשטיין

המפגינים הניפו שלטים שעליהם נכתב "צדק לבנימין" ובושה , כשהם מביעים זעם על האלימות הקשה שהובילה למותו של הצעיר. המחאה התמקדה בדרישה כי גילם הצעיר של החשודים לא יהווה עילה להקלה בעונשם, תוך קריאה להטיל עליהם מאסר עולם.





בתוך אולם הדיונים, המשטרה עדכנה כי מניין העצורים בפרשה הגיע ל-19 נערים, כולם קטינים תושבי השרון ופתח תקווה, שחלקם ניסו להימלט ולהסתתר מאז האירוע. על פי החשד, לאחר שזלקה סיים את משמרתו, המתינה לו החבורה מחוץ למקום העבודה, תקפה אותו בבקבוקים ובסופו של דבר אחד הנערים דקר אותו למוות.



