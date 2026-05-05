שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לסערה במערכת הפוליטית

פרופסור שקמה ברסלר, ממובילות המחאה נגד הרפורמה המשפטית והממשלה, מגיבה לסערה בעקבות דבריו של השר בצלאל סמוטריץ', לפיהם הקמת ממשלה עם מנסור עבאס היא יותר חמורה מטבח השבעה באוקטובר.

ברסלר כתבה: "מי שקורא את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ' יקרא מבין השורות שעבורו, גם היום, הכוחות הקיצוניים הם נכס. זו התפיסה הקנאית הקיצונית המקוללת שלאורך ההיסטוריה תמיד הביאה חורבן על עם ישראל".

בעקבות הסערה סמוטריץ' פרסם הבהרה בה הסביר כי תשובתו בראיון התייחסה אך ורק למישור הפוליטי, ולא להשוואה בין חומרת האסון האנושי של הטבח לעומת הקמת ממשלה.

"השאלה שנשאלתי ועליה השבתי הייתה מה המעשה הפוליטי החמור יותר", חידד סמוטריץ', "ללכת לממשלה עם חמאס במודע ובמזיד בשל תאוות כבוד ושלטון, או ישיבה בממשלה שבמשמרת שלה התרחש טבח נורא שבו חמאס תקפו את מדינת ישראל ורצחו לנו אלפי אנשים".