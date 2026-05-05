ג'ונתן פולארד מצטרף לפוליטיקה; זו המפלגה בה הוא יתמודד

המרגל ג'ונתן פולארד, שריצה בעבר עונש מאסר ממושך של 30 שנה בכלא האמריקני בגין ריגול לטובת ישראל, הודיע הערב (שני) בראיון ל'חדשות 13' כי החליט להצטרף רשמית לחיים הפוליטיים ולהתמודד בבחירות הקרובות לכנסת.

פולארד שיתף כי ההחלטה הגיעה לאחר התלבטות ארוכה, אך האירועים הקשים של 7 באוקטובר היוו עבורו את נקודת המפנה המכרעת. לדבריו, מתקפת הטרור והטלטלה הלאומית שפקדה את המדינה גרמו לו להבין כי הוא חייב לקחת חלק פעיל בהנהגה ובזירה הציבורית. פולארד יתמודד לצד ניסים לוק, אביה של שני לוק הי"ד שנרצחה בטבח שמחת תורה.

מדיניות נחרצת: "טרנספר מלא לעזתים"

במהלך הראיון הציג פולארד עמדות ימין תקיפות בנוגע למלחמה ולעתיד האזור. הוא הצהיר כי הוא תומך ב"טרנספר מלא" של האוכלוסייה מרצועת עזה, וטען כי במצב הנוכחי ישראל אינה מנצחת במערכה. לשיטתו, המדינה זקוקה להנהגה חדשה שתוביל מדיניות ביטחונית ברורה וחדה יותר מזו הקיימת כיום.

בנוגע לסוגיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, פולארד ציין כי יכבד כל הכרעה דמוקרטית של הציבור, אך הוסיף כי יש לבחון לעומק את תפקוד ההנהגה מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר.

הסתייגות מבנט: "לא אשתף איתו פעולה"

פולארד התייחס גם למפה הפוליטית ולחיבורים אפשריים. בעוד שציין כי אין לו התנגדות עקרונית לשבת עם חלק מהמנהיגים הפוליטיים, הוא הביע הסתייגות חריפה במיוחד מחזרה של נפתלי בנט למערכת.

לדברי פולארד, למרות שבנט "צודק" בחלק מביקורתו כלפי נתניהו, חלקו בהחלטות ביטחוניות בעבר מונע ממנו לשתף עמו פעולה בעתיד. "יש צורך בהנהגה שתחזיר את ההרתעה והניצחון", סיכם פולארד את דבריו.