בעקבות דבריו; סמוטריץ' תחת מתקפה קשה: "אדם הזוי ומסוכן"

בעקבות אמירתו על טבח ה-7 באוקטובר - השר סמוטריץ' תחת מתקפה קשה: "אתה מבייש את הציבור שנשלחת לייצג"

יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט, התייחס הבוקר (שלישי) לאמירתו השנויה במחלוקת של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לפיה הקמת ממשלה עם עבאס גרועה יותר מטבח ה-7 באוקטובר, ותקף אותו על כך.

בהודעתו הוא מסר: "סמוטריץ׳ באמת חושב שהיום שבו גבולות ישראל נפרצו, שטחי ישראל נכבשו, אזרחיות ואזרחים נטבחו בבתיהם ונחטפו חיים או מחוללים במשמרת שלו ותחת אחריותו - יהפכו להיות עוד כלי בקמפיין נטול הבושה שלו ושל ממשלת ישראל.

אין ישראלי או ישראלית, אין יהודים שישכחו את היום הזה. אין בינינו מי שלא איבדו חלק מהם במלחמה הזאת.

בצלאל, אתה מבייש את הציבור שנשלחת לייצג".

עוד הוא הוסיף: "אם הייתם נשמעים לאזהרות של אנשי מקצוע ובעלי ניסיון, אפילו ממשלה כושלת כשלכם יכלה למנוע את האסון. המחדל החמור בתולדותינו והסרת האחריות הם כתם שלא יימחה מעל המפקדה העליונה של מדינת ישראל, קבינט השבעה באוקטובר. לעולם".

בכירים נוספים תקפו את סמוטריץ' על אמירתו. יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, מסר: "זה אותו סמוטריץ׳ שהכריז שחמאס הוא נכס. הטרור הפלסטיני הוא בן ברית שלו. ‏מבחינתו עדיף לטבוח בעם ישראל מאשר ממשלה בלעדיו וזה כל הסיפור: חיי הממשלה חשובים לו יותר מחיי האזרחים. ‏בקרוב נחליף אותם והם יתנו את הדין על ה-7.10".

גלעד קריב תקף אף הוא: "‏סמוטריץ׳ - אתה אחד האחראים לטבח ה-7.10. אתה לא תכנה רצח של 1200 ישראלים כישלון טקטי, ועוד אחרי שקבעת שהחמאס הוא נכס. ‏כל חובש כיפה סרוגה צריך לשאול את עצמו איך הגענו למצב שהאדם ההזוי והמסוכן הזה מייצג את הציונות הדתית".