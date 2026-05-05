"מדובר באיש חולני, פסיכוטי, מטורף וחלאה. אפס מאופס"

ההתבטאות של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מעוררת סערה פוליטית ותקשורתית נרחבת, שהובילה למתקפה חריפה במיוחד מצד העיתונאי בן כספית. בלב הסערה עומדת השוואה שערך השר בין אירועי הטבח בדרום לבין הקמת ממשלת השינוי בהשתתפות רע"מ.

סמוטריץ' עורר זעם רב לאחר שאמר כי "הקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה מטבח ה-7 באוקטובר". דברים אלו גררו תגובה יוצאת דופן בחריפותה מצד בן כספית, שתקף את השר בתכניתו ברדיו 103FM.

"הטראומה הכי קשה מאז השואה"

"מדובר באיש חולני, פסיכוטי, מטורף וחלאה", הטיח כספית בשר האוצר. "עברנו פה את הטראומה הכי קשה מאז השואה, אין ויכוח על זה. האפס המאופס הזה ישב בעצמו ואמר לאחר הטבח, שהגיוני שיגרשו את הממשלה אחרי המחדל הזה".

כספית הדגיש בדבריו את חומרת ההשוואה של השר, תוך שהוא מזכיר כי סמוטריץ' עצמו הכיר בעבר באחריות הממשלה למחדל שהוביל לאירועי השבת השחורה.

סמוטריץ' מבהיר: "הטבח היה בשוגג"

בעקבות הביקורת הציבורית הנוקבת, הוציא השר סמוטריץ' הבהרה לדבריו וביקש להסביר את ההיגיון שעמד מאחורי ההשוואה המקוממת.

לדברי השר, יש להבחין בין שני האירועים מבחינת הכוונה שמאחוריהם. סמוטריץ' הסביר כי טבח השבעה באוקטובר היה כשל ומחדל שהתרחש ב"שוגג", בעוד שהקמת הממשלה עם מנסור עבאס ורע"מ הייתה, לשיטתו, מעשה מושכל ומכוון של ראשי הממשלה הקודמת – ולכן היא חמורה יותר בעיניו.