"לא לחמאס": ההסבר המפתיע של סמוטריץ' לסערה ברשת

שר האוצר הצית סערה כשנשאל מה חמור יותר - טבח ה-7 באוקטובר או הקמת הממשלה עם מנסור עבאס, והשיב נחרצות כי שותפות פוליטית "במזיד" גרועה ממחדל "בשוגג". אחרי הביקורת החריפה, כעת הוא מפרסם הבהרה ומסביר

בעקבות הסערה הציבורית והפוליטית שעוררו דבריו הבוקר (שלישי) בראיון ל-103FM – מהם השתמע כי הקמת הממשלה הקודמת חמורה יותר מאירועי ה-7 באוקטובר – שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מפרסם הודעת הבהרה נחרצת ותוקף בחריפות את מבקריו.

בהודעה שפרסם, סמוטריץ' בחר תחילה לפנות לאזרחים שנפגעו מהפרסומים, תוך שהוא הודף את הביקורת מצד יריביו הפוליטיים: "שיהיה ברור - לכל מי שמנסה לעשות פוליטיקה קטנה על גבם של הנופלים והנרצחים ב-7 באוקטובר - אתם לא מעניינים אותי. מה שכואב לי זה המון אנשים שנפגעים מהעיוות שלכם את דבריי, ולהם חשוב לי להבהיר".



סמוטריץ': ממשלה עם עבאס חמורה יותר מ-7 באוקטובר

שר האוצר הסביר כי תשובתו בראיון התייחסה אך ורק למישור הפוליטי, ולא להשוואה בין חומרת האסון האנושי של הטבח לעומת הקמת ממשלה. "השאלה שנשאלתי ועליה השבתי הייתה מה המעשה הפוליטי החמור יותר", חידד סמוטריץ', "ללכת לממשלה עם חמאס במודע ובמזיד בשל תאוות כבוד ושלטון, או ישיבה בממשלה שבמשמרת שלה התרחש טבח נורא שבו חמאס תקפו את מדינת ישראל ורצחו לנו אלפי אנשים".

בהמשך דבריו, סמוטריץ' המשיך בקו התקיף נגד ממשלת בנט-לפיד, ואף החריף את הרטוריקה כשהתייחס לשותפות בממשלה הקודמת כשותפות עם "חמאס", במקום התייחסותו המקורית למנסור עבאס ורע"מ: "אז כן, ללכת ביודעין לממשלה עם חמאס תוך שקרים והונאה וגניבת קולות זה המעשה החמור ביותר שידעה הפוליטיקה הישראלית".

מתקפה על התקשורת: "רשעים ושקרנים"

את הודעתו חתם שר האוצר בהתייחסות ישירה לחומרת אירועי השבעה באוקטובר, ובמתקפה חריפה נגד כלי התקשורת שלטענתו סילפו את כוונתו המקורית: "הטבח שביצע חמאס הוא מהנוראים שידענו מאז השואה ואין שום דבר שמשתווה לו".

לסיום, הפנה אצבע מאשימה ברורה: "לכם התקשורת - אם אתם מנסים להוציא את דבריי מהקשרם ולזלזל בטבח אתם רשעים ושקרנים".





כזכור, שר האוצר נשאל מה חמור יותר בעיניו - הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח ה-7 באוקטובר, והשיב נחרצות: "בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור עבאס". סמוטריץ' הסביר את עמדתו בכך ש"מזיד הרבה יותר נורא משוגג", והגדיר את אירועי השבעה באוקטובר כ"מחדל טקטי" שאותו עוד יש לחקור, לעומת ממשלת בנט-לפיד שלדבריו "במודע מכרה את מדינת ישראל לאויביה".