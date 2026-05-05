ארה"ב: שופט התנצל בפני החשוד בניסיון התנקשות בטראמפ

שופט פדרלי הביע זעזוע מתנאי הכליאה המחמירים של קול אלן, המואשם שירה לעבר הנשיא טראמפ בחודש שעבר. בין היתר, החשוד הושם בבידוד ונמנע ממנו לקבל ספר תנ"ך. "יחס לקוי מבחינה משפטית", קבע השופט

תקרית חריגה בבית המשפט בוושינגטון הבירה: שופט פדרלי התנצל אמש (שני) בפני הגבר המואשם בניסיון ההתנקשות בנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בשל מה שהגדיר כיחס "לקוי מבחינה משפטית" שחווה החשוד בבית המעצר בעיר. במסגרת תנאי כליאתו, הושם החשוד תחת השגחה למניעת התאבדות, הופרד מעצורים אחרים ונשללה ממנו הזכות להחזיק ספר תנ"ך.

שופט השלום האמריקני, זיא פארוקי, ציין במהלך הדיון כי הוא מוטרד מאוד מתנאי החזקתו של קול אלן. השופט פארוקי מתח ביקורת על התנהלות שירות בתי הסוהר, והדגיש כי תנאי כליאה נוקשים אלו אינם הולמים כלל אדם שאין לו עבר פלילי קודם.



כאמור, אלן נעצר בחודש שעבר לאחר שניסה לחדור עם רובה ציד לאירוע גאלה בהשתתפות טראמפ. במניפסט ששלח לקרוביו זמן קצר לפני כן, כינה עצמו "המתנקש הפדרלי הידידותי", קרא לנשיא "בוגד" ופירט תוכנית סדורה לפגיעה בבכירי הממשל על פי דרגתם, למעט ראש ה-FBI שעליו החליט לחוס. המסמך, יחד עם עדויות משפחתו, חשף תהליך רדיקליזציה מואץ שעבר אלן בשנתיים האחרונות – מנוצרי אדוק ופעיל בקהילה לאתאיסט אנטי-דתי ששקע במחוזות הקונספירציה. בסוף המכתב התנצל בפני הוריו ותלמידיו על השקרים שסיפר כדי להסתיר את כוונותיו