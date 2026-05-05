הערכת המודיעין האמריקני: המלחמה לא הרחיקה את איראן מפצצה

למרות חודשיים של לחימה עצימה שנועדה בין היתר לעצור את פרויקט הגרעין, גורמי מודיעין מעריכים כי ציר הזמן של טהרן להשגת נשק גרעיני נותר ללא שינוי בעקבות כך שהמלאי הקריטי של אורניום מועשר נותר ככל הנראה חסין באתרים תת-קרקעיים

על פי הערכות מודיעין אמריקניות עדכניות שפורסמו אמש (שני) ברויטרס, פרק הזמן שאיראן תזדקק לו כדי לבנות נשק גרעיני לא השתנה מאז הקיץ האחרון, ועומד עדיין על תקופה של עד שנה. הערכה זו נותרה יציבה למרות חודשיים של מלחמה שיזם הנשיא דונלד טראמפ, שחלק ממטרותיה המוצהרות היו בלימת פרויקט הגרעין של הרפובליקה האסלאמית.



בעוד שהתקיפות האחרונות של ארה"ב וישראל התמקדו ברובן ביעדים צבאיים קונבנציונליים, ישראל פגעה במספר מתקני גרעין משמעותיים, אך נראה כי היכולות הבסיסיות של טהרן טרם נפגעו באופן שדחק את קץ הפריצה.

העובדה שציר הזמן נותר ללא שינוי מעידה על כך שעיכוב משמעותי של התוכנית ידרוש ככל הנראה השמדה או הוצאה של מלאי האורניום המועשר ברמה גבוהה שבידי איראן.



לפני המלחמה בחודש יוני האחרון, העריכו סוכנויות המודיעין כי איראן מסוגלת לייצר מספיק אורניום בדרגה צבאית ולבנות פצצה בתוך שלושה עד שישה חודשים. בעקבות מבצע "Midnight Hammer" בחודש יוני, שפגע במתקנים בנתנז, פורדו ואיספהאן, נדחק ציר הזמן לתקופה של תשעה חודשים עד שנה, מצב שנשמר גם לאחר סבבי התקיפות האחרונים.

כיום, סוכנות האנרגיה האטומית אינה מצליחה לאמת את מיקומם של כ-440 קילוגרם אורניום המועשר לרמה של 60%, כמות המספיקה לייצור של כ-10 פצצות אם תועשר לרמה גבוהה יותר. מומחים מעריכים כי מלאי זה מאוחסן באתרים תת-קרקעיים עמוקים שאינם חדירים לחימוש האמריקני הקיים, מה שהוביל את הממשל לשקול מבצעים קרקעיים מורכבים להשבת החומר.



במקביל, גורמים כמו מזכיר המדינה מרקו רוביו טוענים כי השמדת מערכות ההגנה האווירית האיראניות צמצמה את האיום, ומומחים נוספים מציינים כי חיסול מדעני גרעין על ידי ישראל פגע ב"ידע המעשי" של טהרן והוסיף אי-ודאות ליכולתה להרכיב נשק מתפקד.

מזכיר ההגנה פיט הגסת' וסגן הנשיא ג'יי.די ואנס הבהירו כי המטרה המרכזית נותרה מניעת השגת נשק גרעיני בידי איראן, בין אם באמצעות לחימה ובין אם במו"מ.



המתיחות באזור נותרת גבוהה במיוחד לא רק בשל המירוץ לגרעין, אלא גם בעקבות חסימת נתיבי השיט במצרי הורמוז על ידי איראן, מהלך שהצית משבר אנרגיה עולמי וחנק כ-20% מאספקת הנפט העולמית. למרות הלחץ המסיבי, איראן ממשיכה להכחיש כי היא שואפת לייצר נשק גרעיני, בעוד ארה"ב מבהירה כי הנשיא טראמפ אינו "מבלף" בנושא.