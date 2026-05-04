שעות לפני הרצח: השיחה המצמררת של ימנו זלקה עם החשודים

״אל תהיה גבר ליד המצלמות״: השיחה האחרונה בין ימנו זלקה ז״ל לחשודים ברצח - שעות לפני הרצח

המשטרה סגרה היום (שני) מעגל כאשר עצרה את כל החשודים, 19 במספר, ברצח ימנו זלקה ז״ל.

הערב, כתבת המשפט של i24, לי עייש, חושפת את השיחה האחרונה בין חבורת הנערים לזלקה שעות לפני הרצח.

בידי צוות החקירה של יל״פ שרון קטע סאונד מתועד מהשיחה שקדמה לרצח - שבו נשמע ימנו מנסה להרגיע, בזמן שהנערים סביבו דוחפים להסלמה. ימנו אומר להם: ״למה אתם מרססים פה? משרד הבריאות יכולים לסגור לנו את העסק… אתם ילדים, אני לא רוצה לריב אתכם״.



אחד החשודים משיב: ״אתה רוצה לריב בוא לצד, אל תהיה גבר ליד המצלמות״.

המפגש הזה התרחש כשלוש שעות בלבד לפני הרצח, ובמשטרה רואים בו נדבך משמעותי לחקירה.



