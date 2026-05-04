דיווח: שרה ויאיר נתניהו מזלזלים בהצעת הנשיא הרצוג

רעייתו של ראש הממשלה נתניהו ובנו יאיר, מתנגדים להצעת הנשיא הרצוג בעניין משפט נתניהו ואף מכנים אותה ״בזבוז זמן״

בימים האחרונים פנה הנשיא הרצוג אל הצדדים במשפט נתניהו, בבקשה להגיע לבית הנשיא ולקיים דיונים בהגעה להסכמה ביניהם.

אמש, היועצת המשפטית לממשלה, השיבה כי הוא מוכנה לפתוח בשיחות לעסקת טיעון עם ראש הממשלה, ובלבד שלא יהיה שום תנאי מקדים לשיחות.

היום (שני) מדווח ירון אברהם בחדשות 12, כי בסביבת ראש הממשלה נתניהו התגלעו בימים האחרונים חילוקי דעות באשר לשאלה האם להתייצב או לא בבית הנשיא, ולבקשתו.

מצד אחד, פרקליטי ראש הממשלה, ובראשם עו"ד עמית חדד, שסבורים כי זהו האינטרס המשפטי של נתניהו להגיע לשיחות בבית הנשיא. ההסבר שלהם הוא שגם אם הנשיא הרצוג יחליט להעניק חנינה לנתניהו, הוא יצטרך להראות שמוצו כל ההליכים המשפטיים והליכי הגישור הקודמים, טרם החלטתו האישית.

מנגד, בסביבת ראש הממשלה הקרובה, קרי משפחתו – רעייתו שרה ובנו יאיר, סוברים כי אסור להתייצב בבית הנשיא לשיחות. בני משפחת נתניהו סבורים שמדובר ב"בזבוז זמן", שהנשיא הרצוג משתמש בשיחות הקרבה האלו כדי להתחמק ולהימנע מהחלטה בסוגיית החנינה, ולהוריד מעליו את הביקורת של הנשיא טראמפ.

כמו כן הם סבורים שאם היה באמת רוצה הנשיא לפתוח תחת חסותו במגעים לעסקת טיעון, הוא היה עושה זאת כבר מזמן, ולא, כפי שהם טוענים, "מורח את הזמן".

ראש הממשלה עוד לא קיבל החלטה, ונזכיר, הדד-ליין שהציב הנשיא, קרי – אתמול, עבר. כל צד מבחינתו מושך לכיוון אחר,

עוד דיווח אברהם כי הערכה היא שביום-יומיים הקרובים, נתניהו גם יקבל את ההחלטה.