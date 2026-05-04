עוצר הוטל על הבית הלבן בעקבות שמיעת ירי

ושוב אירוע חריג בבית הלבן בוושינגטון. מבנה הממשל האמריקני נכנס לסגר בעקבות שמיעת ירי.

ככל הנראה מדובר באירוע פלילי ברחוב הסמוך לשדרות פנסילבניה 1600. אין נפגעים בתוך המבנה.

בארה"ב כמובן נמצאים במתיחות שיא סביב אבטחת טראמפ. בעיקר לאור המלחמה מול איראן.

רק בשבוע שעבר התרחש אירוע ירי סמוך לארוחת כתבי הבית הלבן במלון וושינגטון הילטון. צעיר בן 31 בשם קול תומאס אלן, אזרח אמריקני מקליפורניה פרץ את המעטפת הביטחונית, החל לירות ופצע מאבטח.

וכני השירות החשאי פינו מיד את הנשיא דונלד טראמפ ורעייתו מלניה מהאולם. החשוד, נוטרל והאירוע הסתיים ללא נפגעים נוספים בקרב הנוכחים.

טראמפ עצמו ניצל בנס מניסיון התנקשות בשנת 2024. תומאס מת'יו קרוקס ירה לעברו 8 כדורי רובה בזמן שעמד על במה בנאום בחירות בפנסילבניה. טראמפ ספג פגיעה באוזנו, הניח את ידו עליה ומיד התכופף בהוראת סוכני השירות החשאי.

לאחר כ-25 שניות שבהן שכב על הקרקע הוא חולץ על רגליו כשהוא מניף את אגרופו ואומר לקהל "הילחמו". כארבעה חודשים לאחר מכן ניצח בבחירות.