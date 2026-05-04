למרות המתח הביטחוני: הפרקליטות מתנגדת לבקשת נתניהו

למרות המצב הביטחוני - הפרקליטות מתנגדת לבקשת ראש הממשלה נתניהו לבטל את עדותו מחר

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש הערב (שני) לבטל את משפטו מחר, בעקבות פגישות מדיניות - אלא שהפרקליטות מסרה כי היא מתנגדת לבקשה.

נזכיר כי עורך דינו של נתניהו ביקש לבטל את עדותו מחר בשל "שורת פגישות מדיניות וביטחוניות בירושלים שלא ניתן להזיזן, ובעקבות ההתפתחויות המדיניות והביטחוניות".

מהפרקליטות נמסר בתגובה: מתנגדים לביטול העדות. שנתניהו יקיים את ההתייעצויות בתל אביב וידחה דיון אחר אחרי עדותו. ״מהבקשה לא עולה מדוע האירועים שפורטו במעטפה הסגורה בסעיף 1 אינם יכולים להתקיים בתל אביב כך שהדיון יתחיל מיד עם סיומם, ומדוע לא יידחה העניין המפורט בסעיף 3 במעטפה הסגורה למועד המאוחר לתום יום הדיונים״.