היועמ״שית בתגובה ראשונה לטענות הקשות של ניצב יעקובי

לאחר שנציב שב״ס קובי יעקובי פנה ליועמ״שית בעניין מה שהוא מגדיר ״התנהלות חמורה״ בחקירתו ואיים לפנות לבג״ץ - בהרב מיארה מגיבה לו

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, מסרה כעת (שני) את תגובתה לנציב שב״ס קובי יעקובי, שטען כי בידיו ראיות לקשר הרומנטי בין עד מרכזי נגדו לחוקרת מח״ש - ודרשה ממנו להציג אותן עד מחר.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, נציב שב"ס פנה ליועמ״שית באמצעות עורכי דינו, במכתב התראה ומיצוי הליכים בטרם יעתרו לבג"ץ - זאת, על רקע מה שהם מגדירים כ"התנהלות חמורה, העולה עד כדי חשד לפלילים", האופפת את חקירת הנציב.

עוה"ד אורי קורב, ונוי כץ כתבו בפנייה לגלי בהרב-מיארה כי במסגרת השימוע ומכתב שהועבר ליועצת ופרקליט המדינה, נחשף מידע רגיש המצביע על קיומה של מערכת יחסים אינטימית בין אליהו אבודרהם, לשעבר ראש חטיבת המודיעין בשב"ס, לבין חוקרת מח"ש המעורבת בניהול התיק. לטענת עורכי הדין, בידיהם "ראיות שאינן ניתנות להפרכה" המוכיחות את קיומו של הקשר.

לטענת עורכי הדין, קיומה של מערכת יחסים כזו בנסיבות העניין מעלה חשש כבד ואינהרנטי לזיהום החקירה וההליך כולו. לדבריהם, מצב זה אינו מאפשר הגשת כתב אישום ומחייב חקירה פלילית עצמאית של החשדות בטרם תתקבל החלטה כלשהי בתיק.