רוחות מלחמה: צה"ל מגביר כוננות באופן מיידי

לאור מתקפת הטילים של איראן כלפי איחוד האמירויות - בישראל מעלים כוננות ונערכים לאופציה של מתקפה מאיראן

צה"ל מעלה כוננו בחלק מהמערכים בעקבות ההסלמה במפרץ ובתקיפות האיראניות באמירויות.

נזכיר כי בשעות האחרונות, משרד ההגנה של איחוד האמירויות מעדכן כי יירט מספר טילים ששוגרו משטח איראן, במה שיכול להוביל לתפנית דרמטית בהמשך הלחימה.

משרד ההגנה של האיחוד עדכן כי לאחר שלפני דקות אחדות, הופעלו התרעות אזהרה ברחבי המדינה, מערכות ההגנה האווירית זיהו ויירטו 3 טילים שיוט, מתוך 4 ששוגרו אל עבר שטחם על ידי איראן, היירוטים בוצעו מעל המים הטריטוריאליים של האמירויות צפונית אל חופי המדינה.

במקביל, גורמים בכירים במדינות המפרץ, כולל גורמים מאיחוד האמירויות וסעודיה, העריכו כעת באוזניי גורמים בתקשורת הזרה כי הם מצפים לראות את ישראל וארצות הברית מחדשות את התקיפות על איראן תוך 24 שעות, וכי המלחמה צפויה להתחדש תוך זמן קצר, ייתכן בשילוב מדינות המפרץ עצמן.



