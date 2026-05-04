תוך שבועיים: סגירת מעגל מהירה ברצח ימנו זלקה ז"ל

בתום מצוד של שבועיים, משטרת ישראל עצרה את כלל החשודים ברצח ימנו זלקה ז"ל.

כאמור, שוטרי מחוז מרכז בהובלת יל"פ שרון עצרו 19 חשודים, כולם קטינים. יחד עם זאת, אחת ההחלטות הראשונות שהתקבלו בצוות החקירה היא כי שעל אף שמדובר בקטינים, התיק ינוהל בבית משפט השלום בפתח תקווה ולא בבית הדין לנוער ברחובות.

ההשערה של גורמים המעורים בסוגיה היא, שייתכן וההחלטה על כך נפלה משום שמדובר בתיק רצח רגיש שהחשוד המרכזי בו הוא בן 15 - וירצו לשפוט אותו בבית משפט רגיל.

בנוסף, ייתכן שתיקו של אחד החשודים שהשתתף בקטטה שהובילה לרצח, יועבר בימים הקרובים למחוז משפטי אחר. זאת משום משום שנגד הנער בן ה-15 הוגש לאחרונה כתב אישום אחר בגין תקיפת תלמיד אחר בבית ספרו, כשהקורבן הוא בן של אחד מסגל השופטים בבית הדין בפתח תקווה – אם כי לא מדובר בשופט שמנהל את תיק הרצח של ימנו ז"ל.

