לקראת ל"ג בעומר: עשרה דברים שלא ידעתם על רבי שמעון בר יוחאי

ל"ג בעומר כבר כאן - אבל כמה אתם באמת מכירים את רשב"י? מהמערה והבריחה מהרומאים ועד ספר הזוהר והסיפורים שלא כולם מכירים: עשרה דברים מפתיעים על הדמות שמאחורי המדורות

ל"ג בעומר כבר כאן - ועם המדורות, השירים והעלייה למירון, זה בדיוק הזמן לעצור רגע ולהכיר באמת את הדמות שמאחורי החג. לא רק "הצדיק מהמערה", אלא אחד האנשים הכי משפיעים על היהדות עד היום. הנה 10 דברים שיעשו לך סדר - ויגרמו לך להסתכל עליו אחרת.

1. לא באמת יודעים מתי נולד

רבי שמעון בר יוחאי נולד כנראה בסוף המאה הראשונה לספירה, אבל אף אחד לא יודע בוודאות. יש אפילו מסורות שטוענות שנולד בדיוק בל"ג בעומר - אותו יום שבו גם נפטר.

2. תלמיד-על של רבי עקיבא

הוא לא סתם עוד תלמיד- אלא אחד מחמשת הנבחרים של רבי עקיבא. במשך 13 שנה למד אצלו, ואפילו המשיך להגיע אליו לכלא כשהרומאים אסרו אותו.

3. הסתבך עם הרומאים - ונידון למוות

אמירה אחת נגד הרומאים הספיקה כדי להפוך אותו לנרדף. מישהו הלשין - והשלטון גזר עליו מוות. משם הוא נעלם מהרדאר ונכנס לסיפור הכי מפורסם שלו.

4. 13 שנה בתוך מערה

רשב"י ובנו אלעזר חיו במערה שנים ארוכות, אכלו חרובים ושתו ממעיין - ולמדו תורה בלי הפסקה. לפי המסורת, שם נחשפו לסודות הכי עמוקים של התורה.

5. לא בדיוק הסתדר עם המציאות

כשהוא יצא מהמערה וראה אנשים עובדים במקום ללמוד תורה - הוא פשוט לא קיבל את זה. לפי הסיפור, המבט שלו היה כל כך חזק ש"שרף" את המציאות סביבו, עד שנשלח חזרה להירגע.

6. "מלומד בניסים" - לא סתם כינוי

בגמרא מתואר רשב"י כאדם שמחולל ניסים. הוא אפילו נשלח לרומא בשליחות מדינית - והצליח לבטל גזירות קשות על עם ישראל בדרך לא שגרתית בכלל.

7. האיש מאחורי ספר הזוהר

לפי המסורת, רשב"י הוא זה שעומד מאחורי ספר הזוהר - הספר הכי מרכזי בקבלה. רק מאות שנים אחרי מותו הוא התגלה לציבור, והפך לבסיס של כל עולם הסוד היהודי.

8. לא רק מיסטיקן - גם פוסק הלכה

הרבה שוכחים, אבל הוא היה גם אחד התנאים הכי חשובים. במשנה מופיעות עשרות הלכות בשמו - עד כדי כך שפשוט קוראים לו שם "רבי שמעון", בלי שם משפחה.

9."כל ימיו לא נראתה קשת בענן"

אחת האגדות הכי חזקות עליו: בזכותו לא הופיעה קשת בענן - סימן לכך שהדור לא היה צריך תזכורת לעונש. כלומר, הוא "החזיק" את העולם מבחינה רוחנית.

10. היחיד שביקש שלא יתאבלו עליו

רשב"י ביקש דבר חריג: לא לבכות ביום פטירתו - אלא לשמוח. מבחינתו זה היה יום של שיא רוחני. מכאן הגיעו המדורות, השירים והאווירה של חגיגה בל"ג בעומר.