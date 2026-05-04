דרמה במכבי תל אביב; זו הודעת המועדון

דרמה גדולה במועדון הכדורגל מכבי תל אביב: המאמן הראשי, רוני דיילה, סיים היום (שני) את תפקידו במועדון באופן רשמי. זאת בעקבות הפרשה שהתפוצצה במהלך סוף השבוע האחרון, במסגרתה נחקר דיילה במשטרה בחשד להטרדה מינית של נהגת מונית.

בהודעה הרשמית שהוציא המועדון נמסר: "מכבי תל אביב והמאמן הראשי רוני דיילה הגיעו להסכמה הדדית כי הוא ייקח פסק זמן מתפקידו באופן מיידי מסיבות אישיות". עוד הוסיפו במועדון כי קני מילר ימונה למאמן הראשי הזמני של הקבוצה.

השתלשלות הפרשה: "שתיתי יותר מדי"

דיילה, שמונה לתפקיד רק בסוף חודש ינואר האחרון במקומו של ז'רקו לאזטיץ', חשוד כי השמיע דברים בעלי אופי מיני בוטה כלפי נהגת מונית במהלך נסיעה הביתה בסוף השבוע. לאחר הגשת התלונה, המאמן נחקר בתחנת משטרת "לב תל אביב" במרחב ירקון ושוחרר בתנאים מגבילים, הכוללים הרחקה מהמתלוננת.

אמש פרסם דיילה הודעת התנצלות ובה ניסה להסביר את הרקע לאירוע: "אירע מקרה בשעות המוקדמות של יום חמישי בבוקר, במהלך נסיעתי הביתה במונית. איני זוכר את פרטי האירוע, שכן שתיתי יותר מדי ולכן גם בחרתי לקחת מונית". למרות ההתנצלות, היום הגיע דיילה למתחם האימונים בקריית שלום ונפרד מהשחקנים.

מכה מקצועית בשיא העונה

עזיבתו של דיילה מגיעה בתזמון קריטי ומורכב עבור הצהובים. הקבוצה נמצאת בעיצומו של המאבק בפלייאוף העליון בליגת העל, ובמרחק של שלושה שבועות בלבד מגמר גביע המדינה מול הפועל באר שבע.

כעת, יהיה זה קני מילר שייאלץ להיכנס לנעליו הגדולות של המאמן ולנסות להוביל את המועדון לתארים תחת עננת הפרשה המעיבה על מתחם האימונים. במכבי תל אביב מקווים כי המינוי הזמני יצליח לייצב את השורות לקראת רגעי ההכרעה של העונה.