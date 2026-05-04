"תדליק את האש": מצעד השירים למדורת ל"ג העומר. האזינו

כל מדורה צריכה רשימת השמעה שהוכנה מראש ועושה טוב באוזן. קבלו את מעצד השירים שהאש לא נדלקת כשהם לא ברקע









אם יש דבר משמח שנותן סיבה למסיבה במדורות ל”ג בעומר, זה הפסקת מקצת מנהגי

האבלות שנוהגים בימי הספירה, והחזרה הברוכה להאזנה למוזיקה בשמחה עם כלי נגינה בשטח או

מגברים חזקים במיוחד.

לכבוד הלילה המשמח הזה בו מתבקש לשיר ולרקוד, קבלו רשימת שירים מכובדת ומדורגת,

שהאש החום וההתלהבות בגוף ובנפש מככבים בהם כל השנה

אבל הם מתאימים במיוחד ללוות את המדורה, לפחות עד שהשכנים יזמינו משטרה.





הערה חשובה לפני שהמצעד יתחיל:

גלוי וידוע שעל טעם וריח אין להתווכח ולכן השירים

המוצעים כאן הם בגדר הצעה בלבד ומדורגים לפי דעתו האישית של הכותב. וכל אדם מדליק

יעשה וישמע כטוב באוזניו.





מקום 10: יש בך הכל- עקיבא

שיר מושלם לגיטרה וקהל, שהפך לשיר חובה בכל טקס מרגש בבתי הספר. מתחיל רגוע,

ומתעצם כשכולם שרים יחד את הפזמון המגבש והמרגש.

תזכורת למילים:: "כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח/ כאילו אין מחר, לחיות היום

תחזיק רק להיום"

מקום 9: או-טו-טו- אברהם פריד

הלהיט המרקיד של פריד מרים או-טו-טו כולם מהקרקע המאובקת וגורם להם לרקוד מול האש

כאילו נזרקו ברגע בחזרה למופע "צמאה" והאמת שיש מצב שיהיו צמאים כי תמיד זה שהיה

אמור להביא את השתיה שוכח אותה בבגז’ של אבא שלו וצריך להעיר אותו בחצות כדי

שטוחני הקבב לא יסבלו מהתייבשות.. ועוד הוכחה שהשיר מתאים: " מתי מגיעה השתיה הקלה?

"או-טו-טו"

תזכורת למילים:" מתי מתי מתי מתי תמלוך/ או-טו-טו, או-טו-טו/ בזו השעה הנה זה בא

יא טאטע יא/ותמלוך עלינו בימינו יא טאטע יא

מקום 8: ירח- שלמה ארצי

מדורות נדלקות בלילה, ואם מזג האוויר לא מחליט להשתגע כמו שהוא יודע במזרח התיכון

המשונה שלנו, אפשר פשוט לשיר מול ירח על ירח, ולצרוח מול האש את השורה שכולם

מקווים שתתגשם כל יום מחדש:"אתמול היה טוב ויהיה גם מחר"

תזכורת למילים:" לפעמים אני שוכח/ איך התחלתי מול ירח/ כשאתה שוכח כן, כן/ אתה

מסכן/ יש גשם בשמיים/ אין ירח בינתיים/ וכשיצא נלך ביחד עד שנעלם"

מקום 7: סיבת הסיבות- ישי ריבו

שיר נצחי שמתאים לכל מזג אוויר כי הוא מתחיל בהזכרת המילים רוח וגשם שיכולות להפוך

כל מדורה שהוקמה בששון לאסון בלי שמחה, אבל בלילה בהיר הוא בהחלט אחד השירים

הטובים שכדאי לשיר כשאתה מול מגדל עצים מט ליפול ומזכיר לכולם את מה שחשוב באמת

תזכורת למילים:” רק פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה/ שאין לנו מלך.../אלא אתה! סיבת

הסיבות, עילת העילות נורא תהילות/ ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות"

מקום 6: אבא- בן צור

שיר של זעקה וחיבור, שמתחיל מהלב ומתפרץ לשמחה גדולה.

שיר מדורה חזק ומחזק לגיטריסט רגיש ומקהלה לילית מגובשת שלא תפסיק לשיר עד שהבוקר

יגיע ואז תתחיל שוב לחלום...

תזכורת למילים(כולם יחד בצעקה גדולה) : "ואם החושך יכה בי/ יש לי ירח קטן בחלון/ לתת

לי קצת אור/ יש ילד שמסתכל בי/ אולי זה אני שפוחד לישון/ שהבוקר יגיע אתחיל שוב

לחלום".

מקום 5: תדליק את האש- יעקב שוואקי

השיר כמו נוצר לל"ג בעומר ויש הרגשה שהמדורות בוערות טוב יותר שהוא מתנגן ברקע.

בנוסף, השיר מהווה זירוז עצבני לאנשי המנגל במסר ברור שמדורה עושה אנשים רעבים

ותפקידם העיקרי הוא להשביע אותם עד הבוקר או עד שייגמרו הסטייקים. מה שיבוא קודם.

תזכורת למילים:"תדליק את האש/ תגיד לי אם יש/ נאיר את הלילה, הלילה כולו

תדליק את האש/ תגיד לי אם יש/ נשיר עד הבוקר, הבוקר יבוא".

מקום 4: כי לא תשכח מפי זרעו- אהרן רזאל

כניסה חדשה למצעד. נכון שמדובר בשיר הכי צעיר ברשימה, ואולי גם הכי שקט ולא מובן

מדוע הוא נכלל ברשימת שירי המדורות- אבל מי אמר שצריך תמיד לקפוץ ולרקוד מול

הלהבות? אפשר גם לשבת רגוע עם גיטרה ודרבוקה שמתופפים עליה בקצב איטי לשם

שינוי, ומיד מרגישים שלווה שאפשר לחוש רק מול הלהבות הלוחשות:"כי לא תשכח מפי

זרעו"

תזכורת למילים:”;כי לא תשכח מפי זרעו/ והיה כי תמצאנה אתכם צרות ורעות וענתה השירה הזאת לעד/

כי לא תשכח מפי זרעו! מי יגן עלינו? תורתו מגן לנו, בר יוחאי / מי יאיר את עיניי? היא

מאירת עיננו, בר יוחאי"

מקום 3: חולם כמו יוסף- חנן בן ארי

את שלושת הגדולים של מצעד שירי המדורות פותח להיט נצחי של חנן בן-ארי שאחרי

פתיחת חליל הרועים הקסום שלו, אי אפשר להישאר לשבת ומוכרחים לקפוץ גבוה יותר

מהפירמידה הבוערת ולצעוק אל החושך שגם אנחנו חולמים כמו יוסף או לפחות לשיר חזק

בלי להצטרד כמן חנן.

תזכורת למילים: "וגם אני חולם כמו יוסף/ כן גם אותי זרקו לבור/ גלגל חוזר בתוך תחפושת/

וכמו דוד אני עושה מזה מזמור"

מקום 2: לא תנצחו אותי- יהורם גאון

הזמר יהורם הוא באמת גאון. כי איך תסבירו את זה ששיר ישן נושן מתחדש לפני כשלוש שנים במלחמת "חרבות ברזל"

והופך להמנון של מדינה שלמה? כנראה שכל מה שצריך זה זמר עם קול כמו של יהורם גאון ששר מילים

ולחן של נעמי שמר, חיילי להקות צבאיות ומטוסי חיל האוויר ויש לנו להיט מנצח שלא ינצחו כל כך מהר..

תזכורת למילים: "בחלוני אביב וסתי/ ויום גשום ויום שרב/ ואור וחושך ויחיד ומקהלה/ זה מתערבב, זה מתערב/ שירי קינה, שירי הלל/ ולפעמים זו המולה אחת גדולה".

מקום 1: בר יוחאי (הלחן המסורתי)- איציק אשל ועוד רבים וטובים

לא חשבתם שזה יהיה שיר אחר, נכון?

הפיוט ללחן המוכר והטוב שמדורה לא מתחילה לעמוד על תילה בלי שהוא נישא בפי כל לשם ולתפארת ותהילה

למי שלשמו כל ההילולה: רבי שמעון בר-יוחאי.

אז תאמרו כה לחי! והגיע הזמן שתלמדו את כל המילים ולא רק את שתי השורות הראשונות.

תזכורת למילים: "בר יוחאי מושב טוב ישבת/ יום נסת יום אשר ברחת/

במערת צורים שעמדת/שם קנית הודך והדרך/ בר יוחאי אשרי יולדתך/ אשרי העם הם לומדיך/

ואשרי העומדים על סודך לבושי חושן תומיך ואוריך"

ל"ג שמח ואל תפסיקו לשיר!