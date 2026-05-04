פיקוד העורף: עדכון חשוב לימים הקרובים

פיקוד העורף מעדכן הערב (שני) כי בתום הערכת מצב מקיפה שבוצעה על ידי גורמי הביטחון, הוחלט להותיר את מדיניות ההתגוננות לציבור ללא שינוי.

על פי הודעת הצבא, המדיניות הנוכחית, הכוללת את ההנחיות הנוגעות להתקהלויות, מקומות עבודה ופעילויות חינוכיות בהתאם לחלוקת האזורים בארץ, תהיה בתוקף עד ליום חמישי הקרוב, ה-7 במאי 2026, בשעה 20:00.

בפיקוד העורף מזכירים לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות המפורסמות בפורטל החירום הלאומי וביישומון, שכן הן מצילות חיים. במידה ויחול שינוי משמעותי במצב הביטחוני לפני המועד שנקבע, תפורסם הודעה מעודכנת בהתאם.