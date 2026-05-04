הנקודה האדומה: כל מה שקרה במגזר בשתי דקות

לא היה לכם זמן לקרוא חדשות? אריאל שרפר מסכם את האירועים החשובים שקרו היום וכל מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות:

הנקודה האדומה ערב לג בעומר (אולפן סרוגים)

הערב ל"ג בעומר- וזאת אומרת שיהיו הרבה נקודות אדומות:

1. ל"ג לא שמח: הילולת הרשב"י בוטלה וכולם לא מרוצים מהתחליפים. הרב הראשי לישראל הגאון הרב יוסף וחבר מועצת הרבנו הראשית הרב יגאל כהן הורו לציבור להדליק מדורה קרוב לבית ולהתפלל בלב "לשנה הבאה במירון".

2. הפרטים המלאים חסויים: רה"מ נתניהו ביטל דיון נוסף במשפטו "מסיבות ביטחוניות רגישות". האם במסגרת חיסיון פרקליט לקוח אסור לספר לציבור מה מונע מרה"מ להגן על שמו הטוב? ימים יגידו - או שלא.

3. בנט מאשים ברצח: הסרוג שרוצה להיות שוב ראש ממשלה ניצל דיון סוער בועדה בכנסת על האלימות והרחיב את מעגל החשודים במעורבות ברצח בפתח-תקוה. בנט, הלנצח תאכל חרב לארוחת בוקר כדי להתרומם בסקרים בלילה! בדיון אמר רפי קדושים שהנערים לא התכוונו לרצוח- רק לדקור. שמישהו יספר לו שהתוצאה זהה בשני המקרים.

4. עמית סגל צדק? יום אחרי שהנקודה הודגשה כאן שעמית סגל חושב שליברמן עשוי להיות ראש הממשלה הבא- הוא קובע פגישה עם אייזנקוט. ועל זה כבר נאמר- איך זוחל נחש שיכור? ישר!

5. האויב בתוכנו: איחוד רבני "תורת הארץ הטובה", בנשיאות הרבנים דב ליאור ויעקב אריאל פרסמו גילוי דעת נגד שילוב נשים ביחידות השדה. אומרים שהשריון עשה היסטוריה - היום הוא בעיקר עושה היסטריה.

6. וסרלאוף המעשי: ראש עירית ערד פרסם פוסט תודה בפייסבוק לשר הנגב הגליל והחוסן הלאומי וסראלוף על תקציב מיוחד לתיקון נזקי טיל איראני שהועבר תוך שבוע כפי שהבטיח. לא פעם זה קשה אבל לרוב מילה טובה - מיד עושה לי טוב.

7. מספר הספרים לפרס הסופרים: הרב בני לאו שעשה ספרים הרבה ויצר את מיזם התנ"ך 929 מונה ליו"ר ועדת השיפוט של פרס ספיר לספרות. הזוכה בפרס יקבל 180 אלף שקלים ותרגום ספרו לערבית- וכזכור הערבים הם שקראו ליהודים "עם הספר".

8. יש לי רק חלום: משלחת ישראל לאירוויזיון חשפה תמונה של נציג ישראל נועם בתן יוצא מתוך יהלום. עכשיו רק צריך לא לזייף...

9. תמונת איום: גבר כבן 83 נעצר לחקירה בחשד לאלימות כשהגיב ברשת על תמונת עוגת יום ההולדת של השר בן גביר עם חבל תליה ואיחל לראותו תלוי ברחבת הכותל. ואנחנו נייחל לראות באותו מקום מתפללים רבים ששרים "עם ישראל חי" ולא רק ביום ירושלים.

תודה לכתבי סרוגים שאוספים נקודות טובות- ולהתראות!