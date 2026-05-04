המשטר האיראני מזהיר: "הורמוז בשליטתנו, לא נחזור אחורה"

המשטר האיראני ממשיך באיומיו על חופש השייט במייצרי הורמוז, ומודיע כי לא יוותרו לעולם על שליטה בנתיב המים הקריטי

גורמים בכירים במשטר האיראני מגיבים לדבריו של הנשיא טראמפ והצי האמריקאי, ומודיעים כי 'מה שהיה לא יהיה עוד' וכי אי אפשר לחזור אחורה ולהוציא את השליטה בנתיב התחבורה הימי, מהקריטיים בעולם.

שר החוץ האיראני הודיע כעת, בתגובה לדבריו של טראמפ ברשתות החברתיות בנוגע לתנועה במייצרי הורמוז, בנוסף להודעת הצי האמריקני על הצלחה בשבירת 'מצור הטילים' האיראני, ואמר כך: "הורמוז לעולם לא יחזור יותר למצבו הקודם, השליטה בו היא אינטרס ביטחוני קריטי לקיומה של איראן לנוכח תוקפנות מוכחת כנגדנו, המצב לא יחזור לקדמותו ולא יתנהל על כך משא ומתן".

בנוסף, הקשיח שר החוץ עראקצ'י את עמדת איראן והבהיר כי מעבר לכך: "איראן מסרבת לדון בזכויותיה הטבעיות, מיצר הורמוז והעשרה גרעינית הם מחוץ לגבלות השיח הדיפלומטי".